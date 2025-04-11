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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 أخطاء شائعة عند شراء كيسة كمبيوتر جديدة.. لا تقع فيها

كيسة كمبيوتر جديدة
كيسة كمبيوتر جديدة
شيماء عبد المنعم

يركز العديد من عشاق الكمبيوتر على مكونات الأجهزة مثل وحدة معالجة الرسومات GPU، والمعالج CPU، لكنهم غالبا ما يتجاهلون أهمية كيسة الكمبيوتر، مما قد يؤثر بشكل كبير على أداء الجهاز ومتانته.

أهم النصائح لشراء كيسة كمبيوتر مناسبة

في هذه المقالة، سنتناول العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند شراء كيسة كمبيوتر جديدة، واستكشاف أفضل الخيارات.

1. الحجم والعامل الشكل: 


تتمثل الخطوة الأولى في اختيار كيسة الكمبيوتر في التأكد من أنها ستناسب جميع مكونات نظامك، يحدد عامل شكل الحالة ما إذا كانت اللوحة الأم ستناسبها أم لا. 

وتشمل أحجام الحالات الأكثر شيوعا ATX و Micro-ATX و MINI-ITX، وهناك أيضا XL-ATX و E-ATX، والتي تكون أكبر قليلاً من ATX ولكنها لا تستخدم على نطاق واسع في أجهزة الكمبيوتر التقليدية.

2. هل ستناسب جميع المكونات؟

عند شراء كيسة الكمبيوتر، تأكد من دعمها للمكونات التي ترغب في استخدامها، يمكنك التحقق من منتقي أجزاء الكمبيوتر مثل PC Part Picker للحصول على تفاصيل دقيقة حول ما إذا كانت المكونات المختلفة ستناسب الكيسة التي اخترتها.

على سبيل المثال، يمكنك تصفح خيارات الفرز لمعرفة ما إذا كانت اللوحة الأم ومصدر الطاقة ومكونات التبريد ستناسب الكيسة، تأكد أيضا من أن مزود الطاقة يناسب المساحة المتوفرة في الكيسة، يجب عليك أيضا التحقق من الحد الأقصى لحجم مروحة وحدة المعالجة المركزية وطول بطاقة الرسومات.

أهم النصائح لشراء كيسة كمبيوتر مناسبة

3. تدفق الهواء للحفاظ على الأداء:

أحد أكبر التحديات التي قد تواجهها عند شراء كيسة كمبيوتر جديدة هو تدفق الهواء، للتحقيق من أن الحالة تمنحك تدفق هواء جيد، كل ما عليك فعله هو التأكد من أن الكيسة تمتلك شبكة أمامية مثقبة لتحسين تدفق الهواء وتبريد المكونات الداخلية للجهاز. إذا كنت تستخدم نظام تبريد مركزي AIO، فتأكد من وجود مساحة للمراوح الأمامية.

4. الاتصالات والأجهزة: 

عند اختيار كيسة كمبيوتر يجب ألا تهمل خيارات الاتصال، تحقق من خيارات الاتصال مثل منافذ USB-A و USB-C، وخاصة منافذ الصوت الأمامية، لا تحتوي جميع الحالات على منافذ أمامية، لذا تأكد من أنها تلبي احتياجاتك.

5. الكابلات:

تعد إدارة الكابلات جزءا أساسيا من بناء جهاز كمبيوتر فعال، عند اختيار كيسة جديدة، تأكد من أنها توفر مساحة كافية لإدارة الكابلات بشكل جيد، يمكنك التحقق من الصور على مواقع المنتجات أو مقاطع الفيديو لمعرفة كيفية تنظيم الكابلات داخل العلبة.

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