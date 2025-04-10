بعد زيزو.. إعلامي يكشف عن صفقة مدوية للأهلي

تشهد الساعات القادمة محاولات من جانب النادي الأهلي، لحسم صفقة مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

وكتب الإعلامي الرياضى ابراهيم داوود، في منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": مصطفى محمد يقترب من الاهلي".

مسيرة مصطفى محمد الاحترافية

يُعد مصطفى محمد أحد أبرز المهاجمين المصريين في السنوات الأخيرة، حيث خاض تجربة احترافية ناجحة في تركيا وفرنسا بعد تألقه مع نادي الزمالك، تنقل بين عدة أندية وترك بصمة واضحة في كل محطة لعب فيها.

الأندية التي لعب لها

الزمالك 2016–2021

جلطة سراي التركي 2021–2022

نانت الفرنسي 2022– حتى الآن.