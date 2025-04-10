كنت بتغفلنا.. الدردير يوجه رسالة نارية لــ زيزو

وجه الناقد الرياضي عمر الدردير رسالة الي زيزو بعد أنباء توقيعه إلى النادي الأهلي.

وكتب الدردير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" أنا عندي سؤال لزيزو واتمنى يرد عليا

انت لما سجلت في سيراميكا هدف الفوز القاتل في الدقيقه 90+ الأسبوع اللي فات واحتفلت معانا الاحتفال ده وكلنا تغنينا بيك وافتكرناه رد منك على الأهلي والأخبار اللي بتقول إنك مضيت معاهم.. معقول أنت كنت ماضي فعلا وبتغفلنا وبتحتفل معانا وبتنيمنا هانت عليك العشرة والزمالك اللي صنع اسمك وتاريخك وخلاك في مستوى تاني ؟ طب كان إحساسك ايه والجمهور بيهتف بـ اسمك وبيكذب أي شائعات وكان بيحارب اي حد بيحاول يوقعك طول السنين اللي فاتت ؟ ".



أضاف :"للأسف يا زيزو انت طعنة كبيرة ويمكن موضوع إمام عاشور أو حتى بن شرقي لا يمثل ١٪؜ من الوجع اللي حسناه ناحيتك.. اوعى تفكر ان احنا زعلانين عليك بالعكس انت من اللحظه اللي عرفنا فيها إنك ماضي للأهلي سقطت من نظرنا ، كل ما في الأمر فقط إن احنا زعلانين على نفسنا ان إحنا دعمناك وصدقناك وانت طلعت متستاهلش".