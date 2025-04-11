سعر عيار 24 اليوم 11-4-2025

وصل أغلي جرام ذهب وهو من سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 5142 جنيها للبيع و5171 جنيها للشراء، في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 11-4-2025

اسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب في مصر ثباتا في مستهل تعاملات اليوم الجمعة داخل محلات الصاغة المصرية.

اسعار الذهب في مصر

وخلال تعاملات مساء أمس الخميس، صعد سعر جرام الذهب مقدار 150 جنيها في المتوسط منذ مطلع الأسبوع الجاري.

اسعار الذهب اليوم القاهرة

وشهدت معظم محلات الصاغة المصرية علي مستوي محافظة القاهرة نموا في سعر المشغول الذهبي

وتاثر ارتفاع سعر الذهب في مصر بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقرار تجميد العقوبات الجمركية لمدة 3شهور مقبلة.

سعر عيار 21 اليوم الجمعة

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4500 جنيها للبع و4525 جنيها للشراء

سعر عيار 24 اليوم الجمعة

وصل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 5142 جنيها للبيع و5171 جنيها للشراء

سعر عيار 18اليوم الجمعة

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3857 جنيها للبيع و3877 جنيها للشراء

سعر عيار 14اليوم الجمعة

سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3آلاف جنيه للبيع و 3016 جنيها للشراء

سعر أوقية اليوم الجمعة

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4147 دولار للبيع و 3148 دولار للشراء

سعر الجنيه اليوم الجمعة

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36 ألف جنيه للبيع و 36.2 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

وتترواح مصنعية الذهب بقيمة تصل ما بين 120 حتي 200 جنيها بخلاف متوسط سعر جرام الذهب المتعارف عليه داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب العالمي

استمرت أسعار الذهب العالمي في الارتفاع أمس الخميس ليقترب من أعلى مستوى قياسي تم تسجيله، وذلك بدعم من استمرار التوترات الناتجة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالرغم من اعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوم على الدول الأخرى ما عدا الصين.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.8% ليسجل أعلى مستوى عند 3132 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 3080 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3106 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

حقق الذهب أكبر مكسب يومي له منذ أكتوبر 2023 الأربعاء الماضي حيث ارتفع بنسبة 3.4%، ليستمر اليوم في الارتفاع ويقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله في 3 ابريل الماضي عند 3167 دولار للأونصة بعد الإعلان عن التعريفات الجمركية الأمريكية، ولكن الخسائر الكبيرة في الأسواق المالية الأخرى أدت إلى بيع المستثمرين الذهب لتغطية الخسائر في الأسواق الأخرى ليتراجع إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع قبل أن يبدأ في الارتفاع مجدداً منذ جلسة الأمس

قرارات ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي ترامب الأربعاء الماضي أنه سيوقف مؤقتًا الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها مؤخرًا على عشرات الدول لمدة 90 يوم، لكنه رفع الرسوم الجمركية على الصين من 104% إلى 125% عقب قرار بكين فرض ضريبة بنسبة 84% على السلع الأمريكية.

وتزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق ليرتفع بالرغم من الانتعاش الكبير في مؤشرات الأسهم العالمية بعد اعلان ترامب عن تأجيل التعريفات على الدول الأخرى لـ 90 يوم، ويرجع استمرار الذهب في الارتفاع إلى استمرار الأزمة بين الولايات المتحدة والصين، وعزم الصين على الاستمرار في رفض الرسوم الأمريكية ومواجهتها بإجراءات انتقامية.

تركت الإشارات المختلطة وعدم اليقين المستثمرين حذرين من المزيد من التصعيد بين أكبر اقتصاديين في العالم، فلا يزال عدم اليقين المستمر حول السياسة التجارية يدفع الطلب على الذهب، والذي ينظر إليه على أنه تحوط ضد عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

مجلس الاحتياط الفيدرالي

أظهر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي عقد الشهر الماضي أن أعضاء البنك كانوا شبه متفقين على أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر متزامنة من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، مع إشارة البعض إلى أن البنك المركزي قد يواجه "مفاضلات صعبة" خلال الفترة القادمة.

هذا وينصب تركيز المستثمرين على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي تصدر اليوم لتقييم مسار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع السوق حاليًا خفض أسعار الفائدة بمقدار 84 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام.

من جهة أخرى أشار مجلس الذهب العالمي إلى استمرار التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي للأسبوع التاسع على التوالي، فقد شهد الأسبوع المنتهي في 28 مارس تسجيل صافي تدفقات نقدية داخلة للصناديق بمقدار 10.6 طن من الذهب.

كانت صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية هي الأكبر حيث شهدت تدفقات نقدية داخلة بمقدار 5.8% تليها الصناديق في المنطقة الأسيوية بمقدار 4.6 طن من الذهب.