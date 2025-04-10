مصطفى بكري: مصر لن تترك السودان.. ومستعدة لإعادة بناء الدولة من جديد

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أشاد بالدور المصري في مساندة السودان، مثمنًا جهود الرئيس السيسي في دعم وحدة السودان، واستضافة مصر للسودانيين النازحين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن زيارة الوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية، إلى السودان ولقائه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، تعكس حرص القيادة المصرية على دعم استقرار السودان ووحدة أراضيه.

جهودها لاستعادة الأمن

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن رئيس المخابرات حمل رسالة شفوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد دعم مصر للقيادة السودانية في جهودها لاستعادة الأمن، واستعداد القاهرة للتعاون في إعادة بناء مؤسسات الدولة السودانية والمشاركة في إعادة إعمار المرافق الحيوية التي تضررت جراء الحرب.