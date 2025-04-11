مصدر: زيادة تعريفة ركوب السيارات 15% في الجيزة

أكد مصدر داخل محافظة الجيزة، أن المسئولين داخل المحافظة، يعكفون حاليا على اعتماد الزيادة الرسمية لتعريف الركوب الجديدة للسيارات.

واضاف المصدر، أن زيادة تعريفة ركوب المواصلات داخل محافظة الجيزة ستتراوح بنسبة من 10 إلى 15%.

كانت قد أرسلت وزارة التنمية المحلية تعميمًا للمحافظين أنه اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025 الساعة السادسة صباحاً سيتم زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز.

وارتفعت أسعار البنزين بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة أسعار المحروقات جنيهين في اللتر الواحد اليوم الجمعة 11 ابريل 2025 وجاءت أسعار البنزين كالتالي:

أسعار البنزين الجديدة

بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيه لتر

بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه لتر

بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه لتر

السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر

وأكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للتر، يعكس توجه الدولة نحو إصلاح هيكل التسعير بما يواكب التغيرات العالمية في أسعار النفط، ويساهم في تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة.

زيادة أسعار البنزين اليوم

وقال نصر لـ" صدى البلد "، إن الزيادة التي أُقرت مطلع أبريل 2025، تُعد الأولى خلال العام الحالي، بعد توقف دام ستة أشهر منذ آخر تعديل في أكتوبر 2024، مشيرًا إلى أن التسعير الجديد جاء وفقًا لمعادلة سعرية تعتمد على الأسعار العالمية للخام، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي.

وجاءت الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية على النحو التالي:

بنزين 95: ارتفع من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.

بنزين 92: زاد من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: صعد من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر.

السولار: ارتفع من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا للتر.