سكارليت جوهانسون مخرجة لأول مرة في مهرجان كان السينمائي

كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن التشكيلة الرسمية لأفلام نسخة عام 2025 قبل انطلاق فعاليات الدورة 78 في الفترة من 13 إلى 24 مايو المقبل.

وتشارك الفنانة الشهيرة سكارليت جوهانسون في المهرجان لأول مرة كمخرجة عن فيلمها ELEANOR THE GREAT الذي يشارك في مسابقة نظرة ما، وتنافس مع عدد من الأفلام منهم الفيلم المصري "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج مراد مصطفى.

يروي الفيلم قصة إليانور مورجنشتاين، وهي امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا، تقرر إعادة تشكيل حياتها بعد وفاة صديقتها المقربة، حيث تنتقل من فلوريدا إلى مدينة نيويورك.

يضم طاقم التمثيل عدد من الفنانين ، أبرزهم جون سكويب في دور إليانور، إلى جانب شيواتال إيجيوفور، جيسيكا هشت، وإيرين كيليمان.



وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي منح أسطورة السينما روبرت دي نيرو جائزة السعفة الذهبية عن مجمل مسيرته الفنية في حفل افتتاح النسخة المقبل يوم 13 مايو.

بعد 14 عامًا من توليه رئاسة لجنة تحكيم مهرجان كان عام 2011، سيتم تكريم الممثل والمخرج والمنتج الأمريكي روبرت دي نيرو في الدورة الثامنة والسبعين، وسيلتقي برواد المهرجان خلال محاضرة تُقام يوم 14 مايو على مسرح ديبوسي روم.

يقدم حفلي الافتتاح والختام الممثل الفرنسي لوران لافيت، الذي سبق له أن أدى هذا الدور في عام 2016.

يرأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام الممثلة الفرنسية جولييت بينوش.