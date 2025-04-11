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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنما تعلن السماح بنشر قوات أمريكية قرب قناتها

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

ستسمح بنما بنشر قوات أمريكية في مناطق الوصول إلى قناتها والمناطق المجاورة للممر المائي، وفقا لاتفاق ثنائي نشرته الحكومة البنمية الخميس ويستبعد في المقابل إمكانية وجود قواعد عسكرية.

وبحسب الاتفاق الذي وقعه وزيرا الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث والبنمي فرانك أبريجو، سيتمكن الجيش الأمريكي والشركات العسكرية الخاصة العاملة مع الولايات المتحدة "من استخدام المواقع المسموح بها والمنشآت والمناطق المخصصة للتدريبات والأنشطة الإنسانية (...)".

ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقليص ما ترى أنه تأثير صيني متزايد في القناة، وهو ما تنفيه بنما.

وصرح ترامب مرارا بأن الممر المائي يجب أن يعود إلى السيطرة الأمريكية.

وكان هيجسيث قال، الأربعاء، إن الولايات المتحدة عازمة على تأمين قناة بنما ضد "التأثير الضار للصين".

وعندما سئل من قبل أحد الصحفيين عما إذا كانت الولايات المتحدة تعترف بسيادة بنما على القناة، قال إن واشنطن ترحب بفرصة زيادة الوجود العسكري في البلاد جنبا إلى جنب مع القوات البنمية للمساعدة في تأمين سيادة القناة.

وأضاف: "نفهم بالتأكيد أن قناة بنما في بنما. حماية سيادة بنما من التأثيرات الضارة أمر مهم، ولذا عندما يقول الرئيس ترامب إننا نسترد قناة بنما من التأثير الصيني، فإن ذلك ينطوي على شراكة بين الولايات المتحدة وبنما".

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