كيلو البطاطس من 3.5 إلى 6.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة

الخضروات والفاكهة من السلع الأساسية التي يتردد المواطن على شراءها من الأسواق في حياته اليومية، ويرصد “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أبرز أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور.

وفيما يلي أسعار أبرز الخضروات في سوق العبور:



الطماطم



يتراوح سعر كيلو الطماطم في سوق العبور من 3 إلى 9 جنيهات.



البطاطس



كما يتراوح سعر كيلو البطاطس في سوق العبور من 3.5 جنيهات إلى 6.5 جنيه.



البصل الأحمر



ويتراوح سعر كيلو البصل الأحمر في سوق العبور من 8 جنيهات إلى 10.5 جنيهات.



الكوسة



ويتراوح سعر كيلو الكوسة في سوق العبور من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

وفيما يلي أسعار أسعار أبرز الفاكهة في سوق العبور:

البرتقال أبو سره

ويترواح سعر كيلو البرتقال أبو سرة في سوق العبور من 15 جنيها إلى 25 جنيها.

البرتقال الصيفي

ويترواح سعر كيلو البرتقال الصيفي في سوق العبور من 9 جنيهات إلى 17 جنيها.

اليوسفي

ويتراوح سعر كيلو اليوسفي في سوق العبور من 22 جنيها إلى 35 جنيها.

الليمون البلدي

ويتراوح سعر كيلو الليمون البلدي في سوق العبور من 70 جنيها إلى 90 جنيها.