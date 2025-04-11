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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: نسعى لتوفير بيئة مناسبة للنزلاء بدور الرعاية الاجتماعية

محافظ أسيوط يتفقد دار الرعاية الإجتماعية للرجال بالفتح
محافظ أسيوط يتفقد دار الرعاية الإجتماعية للرجال بالفتح
إيهاب عمر

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط دار الرعاية الإجتماعية للرجال بمدينة الفتح، وذلك للإطمئنان على الخدمات المقدمة لنزلاء الدار والتأكد من تلقيهم العناية والرعاية اللازمة، في إطار الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية لحقوق الفئات العمرية المختلفة، رافقه خلال الجولة محمود ياسين رئيس مركز ومدينة الفتح، والشيماء عبد المعطى وكيل مديرية التضامن الإجتماعي، ومحمد كمال مدير دار الرعاية الإجتماعية للرجال، وسعدية نور الدين رئيس مجلس إدارة جمعية أحلام الغد والعديد من القيادات التنفيذية ونواب ورئيس المركز.

توفير طبيب مقيم

وحرص محافظ أسيوط على تفقد أقسام "دار الرعاية الإجتماعية للرجال" ووجه مديرية التضامن الإجتماعي، بتكثيف الجهود لتطوير الدار وتحديث المنشآت وتوفير كافة احتياجات النزلاء بما يضمن تحسين جودة حياتهم كما كلف مديرية الصحة بتوفير طبيب مقيم في الدار لضمان تقديم الرعاية الطبية المستمرة لنزلاء الدار والبالغ عددهم 47 نزيلا وتقديم تقارير عن حالتهم الصحية كما وجه لمسئول الدار بتخصيص غرفة للعزل للحالات المرضية المزمنة لأى نزيل.

 الإهتمام بالجوانب النفسية

وأكد المحافظ، ضرورة الإهتمام بالجوانب النفسية والإنسانية للنزلاء، مشيراً إلى أن الدار يجب أن تكون مكاناً يقدم لهم الدعم الكامل سواء كان عاطفياً أو اجتماعياً أو صحياً.

واستكمل أبوالنصر جولته بتفقد مخزن الأغذية الخاص بالدار واطمئن على نوعيات الأغذية وتاريخ صلاحيتها وجودتها، موجهاً بضرورة الإلتزام بمعايير وسلامة الأغذية وطرق حفظها وإتباع الدورة المستندية لحركة المخزن من شراء وفحص وتخزين وصرف كما وجه المسؤولين بوزارة التموين بتوفير المواد الغذائية للدار بأسعار مخفضة.

وأوضح المحافظ، خلال الزيارة، أن المحافظة لن تدخر جهداً في تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهذه الفئات لأنه واجب إنساني وديني وأخلاقي لافتًا إلى أن الإهتمام بهم يعد جزءًا من مسؤوليتنا في تفعيل قيم الإنسانية والتراحم في مجتمعنا داعياً إلى بذل المزيد من العمل لتوفير بيئة مناسبة تليق بالنزلاء وتضافر الجهود والعمل على إسعادهم وإدخال الفرحة في قلوبهم بما يعكس الإهتمام الحقيقي بهم وبحقوقهم.

أسيوط محافظ أسيوط دار الرعاية الإجتماعية دار الرعاية الإجتماعية للرجال التضامن الإجتماعي مديرية الصحة

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