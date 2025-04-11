قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرحلة مستمرة.. أرقام وإنجازات نصبت محمد صلاح ملكا على عرش ليفربول
المالية الصينية: رفع الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية من 84% إلى 125%
أمطار ورياح على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية
انسياب وانتظام بحركة السيارات.. تفاصيل نشرة المرور صباح الجمعة
زيادة جديدة في تعريفة المواصلات بـ سوهاج بعد رفع أسعار الوقود
الصين ترفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية لـ 125%
ميدو يكشف حقيقة استقالة حسين لبيب ومجلس إدارة الزمالك
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي البيئة المصرية والطاقة المجرية
الأونروا: نزوح 400 ألف شخص في قطاع غزة بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار
قرار مصيري.. البنك المركزي يستعد لإعلان أسعار الفائدة الجديدة خلال ساعات
فضل صلاة الجمعة وأهم السنن في هذا اليوم
الحمصاني: الصعيد في مقدمة أولويات الحكومة لتنفيذ مشروعات تنموية شاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تسليم أرض لإقامة مصنع الرمان بالبداري إلى هيئة تنمية الصعيد

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن تسليم الأرض المخصصة لإقامة مصنع للرمان بمنطقة الكوم الأحمر التابعة لمركز البداري إلى هيئة تنمية الصعيد تمهيداً للبدء في أعمال التنفيذ لتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية وذلك ضمن برامج الهيئة لتنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية بمحافظات الصعيد وتعزيز فرص الاستثمار والاهتمام بتنفيذ القيمة المضافة للمنتجات والمحاصيل الزراعية المتاحة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

إنشاء منطقة لوجستية للصناعات التكاملية

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز قامت بالتنسيق مع فريق عمل مسئولى هيئة تنمية الصعيد لتذليل المعوقات وتيسير الأعمال للعمل بالمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر بعرب مطير وذلك لإنشاء منطقة لوجستية للصناعات التكاملية لمحصول الرمان حيث تمت المعاينة من قبل شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي لتوصيل المرافق للموقع للبدء في تنفيذ الأعمال بمعرفة الشركة المنفذة للمشروع وذلك بحضور رئيس المركز ونوابه ورئيس القرية ومسئولي هيئة تنمية صعيد مصر وهيئة التنمية الصناعية وممثل الشركة المنفذة للمشروع لتعزيز القيمة الاقتصادية لمحصول الرمان بمركز البداري لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والاستثمارية في مختلف القطاعات على أرض المحافظة وتعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة مما يعود بالنفع على المواطنين ويوفر فرص العمل اللازمة لهم.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن لتطوير الخدمات والمرافق وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وجذب استثمارات جديدة تعزز من الاقتصاد المحلي وتساهم في التغلب على مشكلة البطالة والاستفاده من المواد الخام والموارد المتاحه بالصعيد.

أسيوط محافظ أسيوط مصنع للرمان منطقة الكوم الأحمر هيئة تنمية الصعيد المحاصيل الزراعية محافظات الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانة البوتاجاز.. أرشفية

رسميا .. سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي الجديد

سعر كيلو السكر بعد زيادة أسعار البنزبن

سعر كيلو السكر اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجمعة 11-4-2025

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات أبريل للحكومة وتوقيت الزيادة الجديدة

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات أبريل للحكومة وتوقيت الزيادة الجديدة

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء ؟ جائز بشرط

أسعار السلع بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار 10 سلع غذائية في الأسواق بعد زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة 11-4-2025

أسعار البنزين الجديدة بعد زيادتها رسميا

ننشر أسعار البنزين والسولار الجديدة بعد زيادتها

سعر كيلو الأرز اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة

سعر كيلو الأرز اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجمعة 11-4-2025

عودة التوقيت الصيفي رسميًا.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا اليوم

عودة التوقيت الصيفي رسميًا.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد

ترشيحاتنا

المجدرة

طريقة عمل المجدرة | وجبة اقتصادية

مرض باركنسون

في يومه العالمي.... كل ما تود معرفته عن مرض باركنسون

إلهام شاهين

إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالتها في لوس أنجلوس

بالصور

بعد تحريك سعر البنزين..تموين الشرقية يشن حملات مفاجئة على محطات الوقود

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد