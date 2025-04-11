تسليم أرض لإقامة مصنع الرمان بالبداري إلى هيئة تنمية الصعيد

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن تسليم الأرض المخصصة لإقامة مصنع للرمان بمنطقة الكوم الأحمر التابعة لمركز البداري إلى هيئة تنمية الصعيد تمهيداً للبدء في أعمال التنفيذ لتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية وذلك ضمن برامج الهيئة لتنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية بمحافظات الصعيد وتعزيز فرص الاستثمار والاهتمام بتنفيذ القيمة المضافة للمنتجات والمحاصيل الزراعية المتاحة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

إنشاء منطقة لوجستية للصناعات التكاملية

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز قامت بالتنسيق مع فريق عمل مسئولى هيئة تنمية الصعيد لتذليل المعوقات وتيسير الأعمال للعمل بالمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر بعرب مطير وذلك لإنشاء منطقة لوجستية للصناعات التكاملية لمحصول الرمان حيث تمت المعاينة من قبل شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي لتوصيل المرافق للموقع للبدء في تنفيذ الأعمال بمعرفة الشركة المنفذة للمشروع وذلك بحضور رئيس المركز ونوابه ورئيس القرية ومسئولي هيئة تنمية صعيد مصر وهيئة التنمية الصناعية وممثل الشركة المنفذة للمشروع لتعزيز القيمة الاقتصادية لمحصول الرمان بمركز البداري لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والاستثمارية في مختلف القطاعات على أرض المحافظة وتعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة مما يعود بالنفع على المواطنين ويوفر فرص العمل اللازمة لهم.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن لتطوير الخدمات والمرافق وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وجذب استثمارات جديدة تعزز من الاقتصاد المحلي وتساهم في التغلب على مشكلة البطالة والاستفاده من المواد الخام والموارد المتاحه بالصعيد.