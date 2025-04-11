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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط سيارة محملة بـ 5 آلاف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في دمياط

التموين
التموين
زينب الزغبي

تمكن  مجدى عبد الكريم وكيل وزارة التموين بدمياط يضبط سياره تنك خزان تقوم بتجميع السولار من محطات الوقود ليلا قبل تحريك أسعار المواد البتروليه بغرض بيعه فى السوق السوداء والاستفادة من فرق السعر

كان قد قام  مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط بالمرور فى وقت متأخر من الليل على محطات الوقود للتأكد من انتظام العمل بالمحطات
وقام بضبط إحدى المحطات تقوم بتعبئة السولار بإحدى السيارات بغرض تجميعه لبيعه بالسوق السوداء والاستفاده من فرق السعر قبل تحريك أسعار المواد البتروليه حيث بلغت كمية السولار التى تم ضبطها بالخزان الخاص بالسياره   (٤٨٠٠)  لتر سولار .

وعلى الفور تم ضبط السياره والمحطة وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ومصادرة السياره بكميات السولار التى تم ضبطها والتحفظ عليها و تحرير محضر بالواقعة وتسليم السياره والمتهمين إلى قسم الشرطه برفقه المحضر للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونيه ومصادرة السياره بكميات السولار التى تم ضبطها فجرا .

وكانت الحملة مشكله برئاسة  مجدى عبدالكريم عامر وكيل الوزارة وبرفقة  مجدى المغلاوى مدير التجاره الداخليه بالمديريه ومحمد طلعت مدير أداره الحوكمه بالمديريه
وكلف  وكيل الوزارة مديرى الادارات التمونيه والمكاتب وكافة العاملين بالتواجد والمرور على كافة محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من انتظام العمل ورصد أى مخالفات أو تجاوزات .


ونبه  مجدى عامر على الجميع بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب والعبث بالدعم الذى تقدمه الدوله للمواطن وأنه لن يسمح بذلك تحت أى ظرف من الظروف

دمياط محافظة دمياط التموين محطات الوقود

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