أخبار محافظة دمياط..سوق حضاري للباعة الجائلين .. وأنشطة لذوى الهمم

شهدت محافظة دمياط على مدار اليوم العديد من الأحداث والفعاليات المتنوعة منها.

ان الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، مبادرة حياة كريمة، بمركز كفر سعد، بمحافظة دمياط، ضمن أنشطة وفعاليات الهيئة لذوى الهمم، والمستمرة حتى يوم 11 أبريل.

وأقيمت الفعالية بإشراف نائب رئيس الهيئة، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بجمعية الابن الخاص والتنمية لرعاية ذوي الاعاقة بكفر سعد، وتنفيذ إدارة الشباب

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كما شهدت الغرفه التجاريه بدمياط احتفالية مشتركة لغرفتي دمياط والدقهلية التجارية توقيع بروتوكول تعاون بين شعبتي التطوير العقاري في المحافظتين، وذلك بحضور كل من محمد عبد اللطيف فايد، رئيس غرفة دمياط، وأحمد رعب، رئيس غرفة الدقهلية، والدكتور محمد العرابي رئيس شعبة التطوير العقاري بمحافظة دمياط إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي إدارة الغرفتين، ومسؤولين وممثلين عن قطاع الاستثمار العقاري.

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وعلى صعيد آخر،

ناقش الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، منظومة ميكنة العمل بمواقف سيارات الاجرة ، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، و الدكتور ضياء الدين فاروق استشارى المحافظة للتحول الرقمى، وأيضاًمدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة وممثلى الشركة.

https://www.elbalad.news/6538430

كما اجري الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مساء اليوم، جولة ميدانية بمدينة فارسكور، رافقه خلالها محمد محجوب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور و المقدم احمد جمال مدير إدارة شرطة المرافق .

حيث استهل الجولة بمتابعة إجراءات تجهيز سوق حضارى للباعة الجائلين

https://www.elbalad.news/6538428