ماكناش نقصد.. الألعاب النارية تتسبب في تفحم محل بويات بأكتوبر

تسبب لعب عاملين بالألعاب النارية في تفحم محل بويات بعد امتداد نيران الشماريخ له بمدينة ٦ أكتوبر، وألقت مباحث الجيزة القبض على العاملين.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل بويات كائن بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وكشفت التحريات قيام عاملين باللهو بالألعاب النارية أمام المحل ما تسبب في نشوب الحريق، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة دون قصد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.