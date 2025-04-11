عصام صاصا يكشف تعرضه للخذلان في أزمته الأخيرة

قال مطرب المهرجانات عصام صاصا، إن خلال ازمتي الأخيرة شعرت بالخذلان من بعض الأشخاص والأصدقاء، متابعا تبقي لي 5%.

وأضاف عصام صاصا، خلال لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدم برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"ناس كتيرة كرهوني بشدة وعرفت كرههم ليا في ازمتي.

حل مطرب المهرجانات عصام صاصا ضيفًا على الإعلامية ياسمين عز في برنامج «كلام الناس»، الذي يُعرض على شاشة MBC مصر، اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً، ويعد هذا الظهور هو الأول له إعلاميًا بعد خروجه من السجن مؤخرًا.



ومن المنتظر أن يتحدث صاصا خلال اللقاء عن تفاصيل أزمته الأخيرة، كما يكشف كواليس وأسرار تُعرض لأول مرة، ويقدم مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة خلال الحلقة.