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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يستكمل جولته التفقدية لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

نائب محافظ الغربية
نائب محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استكمالًا لجولته التفقدية الميدانية، قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بجولة موسعة لمتابعة تنفيذ القرار الخاص بزيادة تعريفة المواصلات العامة، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار المشتقات البترولية، حيث تفقد مجمعي مواقف سبرباي والجلاء في مدينة طنطا. للتاكد من الالتزام التام من قبل السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة وتطبيقها بحزم على أرض الواقع.

جولات ميدانية لمسئولي الغربية

 

وفي بداية جولته، أكد محافظ الغربية أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بكل حزم ودقة.وعدم السماح بأي زيادة غير قانونية في التعريفة، مؤكدًا أن أي سائق يثبت تلاعبه في الأسعار سيواجه عقوبات رادعة وفورية.

وأشار “الجندي” إلى أن الحملات الرقابية تتواصل على مدار الساعة وبالتنسيق مع إدارة المرور على مواقف نقل الركاب في مختلف أنحاء المحافظة، وعلى الطرق الداخلية والسريعة، للتأكد من أن جميع السائقين يلتزمون بالتعريفة الجديدة. كما أوضح أن البنرات واللوحات الإرشادية التي تحمل التعريفة الجديدة تم تعليقها بشكل واضح في جميع المواقف، وأن الاستيكرات التعريفية الخاصة بالتعريفة الجديدة تم لصقها على السيارات في كل الخطوط لتوضيح الأسعار للمواطنين، مع تطبيق العقوبات القانونية بشكل فوري ضد أي سائق يثبت مخالفته.

تعليمات صارمة 

وأوضح الجندي أيضًا أن الحملات الرقابية لا تقتصر فقط على مواقف النقل، بل تشمل أيضًا محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز في جميع أنحاء المحافظة للتأكد من التزام أصحاب المحطات بالأسعار الجديدة للمواد البترولية، ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، وضمان وصول المواد البترولية للمواطنين بكميات كافية وبالسعر المحدد.

وخلال جولته، حرص “الجندي” على التحدث مع عدد من السائقين والركاب، حيث استفسر منهم عن مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة، وطمأنهم على أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات في الأسعار. كما وجههم بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر “مبادرة الغربية بتتغير بيكم” التي تتيح للمواطنين التواصل مع غرف العمليات عبر الواتس آب على الأرقام التالية: (015505028360155050283701550502834)، أو عبر غرفة عمليات المرور 0403454599، أو غرفة عمليات المحافظة 0403341233، أو إدارة المواقف 01006966983.

كما وجه بتكثيف الحملات على محطات الوقود لضمان الالتزام بأسعار الوقود الجديدة وعدم حدوث أي حالات استغلال للمواطنين.

جهود محافظ الغربية 

وفي إطار الجهود المستمرة لضمان نجاح هذه الإجراءات، قام الدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، بجولة تفقدية أخرى داخل مجمعي مواقف زفتى والسنطة كما قام المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد بجولة تفقدية بمجمع مواقف المحلة الكبرى ،حيث تم التأكيد على ضرورة مراقبة تطبيق التعريفة الجديدة، وقيام مدير الموقف بمتابعة وضع البنرات، واللوحات الإرشادية، والملصقات التي توضح الأسعار الجديدة داخل الموقف، مع منع خروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكرات التي تحمل التعريفة المحددة.

وشدد “الجندي” على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات وسيتم اتخاذ عقوبات فورية في حال وجود أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن الحكومة تقف بكل قوتها إلى جانب المواطنين في مواجهة أي استغلال أو تجاوزات.

وفي ختام جولته، طمأن المحافظ المواطنين أن الجهود الرقابية ستستمر بشكل متواصل لضمان عدم استغلالهم.

محافظ الغربية تعريفة الأجرة وسائل النقل والمواصلات المواطنين ردع مخالفين

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