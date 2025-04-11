مصر تجدد صناعة السينما في مهرجان كان .. تفاصيل مهمة

أعلن مهرجان الجونة عن حضوره البارز في مهرجان كان السينمائي المقبل، من خلال خطوة استراتيجية لتعزيز حضور مصر السينمائي، سيكون المهرجان مشاركًا رئيسيًا فيها، إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ولجنة مصر للأفلام، ضمن جناح مصري موحد.

يؤكد هذا التعاون، مع مؤسسات مصرية بارزة مثل مهرجان القاهرة السينمائي ولجنة مصر للأفلام، التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، على التزام مهرجان الجونة المتجدد بالترويج لصناعة السينما المصرية عالميًا وتعزيز الشراكات الدولية. وسيكون الجناح المصري بمثابة مركز رئيسي للتواصل والنقاشات وعرض المشاريع القادمة.

يستعد مهرجان الجونة السينمائي، بالتعاون مع شركائه، لاستضافة سلسلة من الفعاليات الجذابة، مثل حلقات نقاشية تضم خبراء الصناعة، تركز على أحدث االتجاهات الدولية، والفرص الإنتاجية، ودور المهرجانات السينمائية في المشهد السينمائي العالمي، بالإضافة لعدد من فاعليات التشبيك، التي توفر فرصًا غير رسمية للتواصل بين صناع الأفلام والمنتجين والموزعين ومحترفي الصناعة.

يؤكد هذا الحضور الموحد في مهرجان كان، من خلال الجناح المصري، التزام جميع الجهات المعنية بهذا الجناح في مهرجان كان السينمائي بالإرتقاء بالسينما المصرية على الساحة العالمية، وتعزيز التعاون الهادف داخل مجتمع السينما الدولي.