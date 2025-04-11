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قبل الطيارة بساعتين | فيديو لـ راغب علامة وماجد المصري يقلب السوشيال ميديا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل الطيارة بساعتين | فيديو لـ راغب علامة وماجد المصري يقلب السوشيال ميديا

راغب علامة وماجد المصري
راغب علامة وماجد المصري
فن وثقافة

حصد لقاء ودي جمع الفنان اللبناني راغب علامة والفنان ماجد المصري تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال زيارة المصري الأخيرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وثّق الثنائي لقائهما عبر فيديو نُشر على حساباتهما الرسمية، أظهر أجواء المحبة والدفء التي تجمعهما، حيث استقبل راغب علامة صديقه على مأدبة غداء مميزة، مرحّباً به بكلمات عفوية قائلاً: "صديق العمر، نوّرت بيروت، قلبي فرحان"، قبل أن يمازحه: "هو راجع على مصر وأنا راجع على دبي، وقبل الطيارة بساعتين بعدنا سوا وعم نتغدّى".

وخلال اللقاء، علق علامة بطرافة على شخصية "رجب الجريتلي" التي قدّمها المصري في مسلسل "إش إش" إلى جانب الفنانة مي عمر، قائلا: "رجب معلّم المعلّمين... بس ما جبش البضاعة معاه، أي الحلو، زي ما عمل مع عمرو أديب"، في إشارة طريفة إلى المقابلة التي ظهر فيها المصري مع الإعلامي عمرو أديب وهو يحمل علب شوكولاتة مستوحاة من كرم شخصية "رجب"، بعيداً عن الطابع الإجرامي الذي ظهر في العمل.

وعبر خاصية القصص المصوّرة، كتب راغب علامة: "حبيبي وصديقي ماجد، نورت لبنان وألف مبروك على نجاحاتك المستمرّة يا معلم رجب".

بدوره، عبّر ماجد المصري عن سعادته الكبيرة باللقاء، واعداً بلقاء قريب في دبي، وعلّق قائلاً: "دعوة من السوبر ستار راغب علامة على الغداء في لبنان الحبيب... شكراً يا عشرة العمر".

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