قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: ترامب يزور السعودية مايو المقبل
الثالثة عصرا والسابعة مساء.. كاف يحدد موعد مباراتي الأهلي وصن داونز
نائلة جبر: زواج الصفقة أحد أشكال الاتجار بالبشر ويُعاقب عليه القانون
بيان عاجل من السعودية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأونروا
وزير خارجية السودان: الفاشر تواجه خطرًا كبيرًا بسبب هجمات الدعم السريع
ضد زيزو.. إعلامي يطالب الزمالك بتقديم شكوى تغيب وهروب| ما القصة؟
الألعاب النارية تتسبب في تفحم محل بويات بأكتوبر .. وقرار عاجل من النيابة
أونروا : كارثة تنتظر الرضّع والأطفال في قطاع غزة
مصر تجدد صناعة السينما في مهرجان كان .. تفاصيل مهمة
قبل الطيارة بساعتين | فيديو لـ راغب علامة وماجد المصري يقلب السوشيال ميديا
زيادة أسعار المواصلات بعد رفع البنزين والسولار.. التعريفة جديدة في المحافظات
بعد زيادة سعر البنزين والسولار .. ماذا سيحدث في المواصلات ورغيف الخبز ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير خارجية السودان: الفاشر تواجه خطرًا كبيرًا بسبب هجمات الدعم السريع

الدعم السريع
الدعم السريع
محمد القاضي

قال الدكتور علي يوسف، وزير الخارجية السوداني، إن ما تبقى من قوات ميليشيا الدعم السريع فر عبر جسر جبل أولياء، واتجه نحو دارفور وكردفان، موضحًا أن المعارك حالياً تتركز في جيوب محدودة داخل ولاية الخرطوم وبعض المناطق الأخرى.

وأشار  خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، في برنامج «ثم ماذا حدث»، على قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن السودان دخل مرحلة جديدة من الحرب، وهي مرحلة الطائرات المسيرة، حيث لجأت الميليشيا – بدعم خارجي – إلى استخدام هذه الطائرات لاستهداف مناطق استراتيجية، منها العاصمة وضواحيها، بالإضافة إلى منطقة مروي في شمال السودان، حيث تعرّض سد مروي لثلاث هجمات متتالية باستخدام المسيرات.

وأضاف أن هذه المرحلة تُعد تطورًا لما بعد انتصار الجيش في معركة الخرطوم، متوقعًا أن تركز الميليشيا في الأيام المقبلة على محاولة إسقاط مدينة الفاشر، عاصمة ولاية دارفور، والتي تُعتبر المعقل الأخير للقوات المسلحة السودانية وقوات الحركات المسلحة المشتركة في الإقليم، كاشفًا عن أن الفاشر تعرّضت لأكثر من 180 هجومًا متتاليًا من ميليشيا الدعم السريع لكنها فشلت في السيطرة عليها حتى الآن.

وأعرب الوزير عن أسفه لاستهداف الميليشيا طائرة كانت تحمل الغذاء والمؤن إلى دارفور، محذرًا من أن المدينة ستواجه وضعًا إنسانيًا وأمنيًا خطيرًا للغاية خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن هدف الميليشيا هو إسقاط مدينة الفاشر ومن ثم إعلان حكومة موازية تابعة لها وفرض سيطرة سياسية على إقليم دارفور، معتبرًا أن ما يحدث يمثل مرحلة خطيرة ومفصلية تتطلب تنبهًا جادًا من المجتمع الدولي.

وزير الخارجية السوداني ميليشيا الدعم السريع الدعم السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب

عامل الدليفري صاحب واقعة سرقة الحلوى من هبة قطب: أبويا مات من القهرة|فيديو

صورة الميكروباص المنكوب

الميكروباص طار من فوق الدائري.. تطورات مثيرة في حادث بشتيل |صور وأسماء

التلقيح الصناعي

امرأة تلد طفلا من زوجين بسبب خطأ في التلقيح الصناعي

سعر رغيف الخبز اليوم

سعر رغيف الخبز اليوم.. قرار عاجل من التموين بعد زيادة أسعار البنزين

الأرصاد الجوية

الأحد والإثنين.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

أسعار الحديد اليوم

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 بعد زيادة البنزين

يورجن كلوب

كلوب مدربا لـ الأهلي في كأس العالم للأندية.. حقيقة البوست المثير للجدل

سعر الزيت اليوم

سعر الزيت اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجمعة 11-4-2025

ترشيحاتنا

وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار

اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب غدا بالقاهرة

جانب من الفاعليات

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل حول كيفية رسم المخطوطات البيولوجية في الأبحاث العلمية

الدكتورة رشا محمد إسماعيل محمد وكيلة كليةالحاسبات والمعلومات

رشا إسماعيل قائم بعمل المدير التنفيذي لمشروع UMS بجامعة عين شمس

بالصور

المأذون مصطفى حسني.. عقد قران شقيق الفنان أحمد داش| صور

عقد قران كريم شقيق أحمد داش
عقد قران كريم شقيق أحمد داش
عقد قران كريم شقيق أحمد داش

محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة

جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج

محافظ الشرقية يتابع انتظام العمل بمواقف الركاب ومحطات الوقود

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تحريك أسعار الوقود.. تعريفة المواصلات الجديدة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

جمال سليمان

جمال سليمان: نشأت في أسرة فقيرة .. وفرح الزاهد مناسبة لدور الشيطانة

ميمي جمال

ميمي جمال تكشف عن رأيها في برامج المقالب

حرب تصريحات بين سيد عبد الحفيظ وميدو

تراشق كلامي بين سيد عبد الحفيظ وميدو بسبب زيزو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد