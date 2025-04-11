آخر تحديث لسعر الذهب في السعودية اليوم 11-4-2025

شهد سعر الذهب في السعودية ارتفاعا مع انتهاء تعاملات اليوم الجمعة الموافق 11-4-2025، داخل محلات بيع وتداول المعدن الأصفر في المملكة.

سعر الذهب في السعودية اليوم

واستمر صعود جرام الذهب في السعودية مع ختام تعاملات اليوم بمقدار 5.75 ريال سعودي مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس الخميس

سعر عيار 24 في السعودية اليوم

وصل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 389.25 ريال سعودي

سعر عيار 22 في السعودية اليوم

وبلغ سعر عيار 22 نحو 365.75 ريال سعودي

سعر عيار 21 في السعودية اليوم

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 340.5 ريال سعودي

سعر عيار 18في السعودية اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 291.75 ريال سعودي

سعر عيار 14في السعودية اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 227 ريال سعودي

سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 12.14 ألف ريال سعودي

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 2724 ريال سعودي

سعر أوقية الذهب بالدولار في السعودية اليوم

وصل سعر أوقية الذهب بالدولار نحو 3230 ريال سعودي

تراجع السندات الأمريكية يعزز مكاسب الذهب

ومن المؤشرات المهمة أيضًا، انخفاض أسعار السندات الحكومية الأمريكية، ما أدى إلى ارتفاع عائداتها بشكل ملحوظ، في محاولة لجذب المستثمرين.

إلا أن هذه الخطوة لم تُقنع الأسواق، خاصة بعد أن طالبت الصين البنوك المحلية لديها بتقليل مشتريات السندات الأمريكية، مما زاد من هشاشة السوق الأمريكية، ودفع بالاستثمارات نحو الذهب.

توقعات سعر الذهب

في ظل هذه التطورات، سارعت المؤسسات المالية العالمية إلى تعديل نظرتها المستقبلية للذهب، حيث أصدر بنك UBS العالمي توقعات جديدة لسعر الذهب، أشار فيها إلى أن الذهب قد يصل إلى 3500 دولار أمريكي للأونصة بحلول عام 2025، مع استمرار موجة الارتفاع حتى عام 2026، قبل أن تستقر الأسعار عند مستويات مرتفعة على المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى أن مستويات الذهب المحتفظ به في العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) باتت قريبة من المستويات التي تم تسجيلها جلت خلال جائحة كورونا، رغم أنها لم تتجاوز الذروة المسجلة عقب الأزمة المالية العالمية.