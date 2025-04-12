أحمد عبد الحميد: سعيد بسيطرة الشباب على موسم العيد

أعرب الفنان أحمد عبد الحميد عن حماسه الشديد لعرض فيلمه الجديد سيكو سيكو، مشيرًا إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر ردود فعل الجمهور.

وأضاف أحمد عبد الحميد، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: 'سعيد بأن الشباب يسيطرون على موسم العيد، فنحن دائمًا في ظهر بعض، وسنظل ندعم بعضنا البعض لأن هذا ما يجعلنا نستمر وننجح'.



وكشف عبد الحميد عن دوره في الفيلم، حيث يجسد شخصية شحاتة، الذي يواجه مجموعة من الشباب الذين يدخلون مجاله، ويحاول التصدي لهم، قائلاً: 'هل سينجح في ذلك أم لا؟ هذا ما سيكتشفه الجمهور عند مشاهدة الفيلم'.

المشاهد الحركية



وتحدث أحمد عبد الحميد عن تجربة المشاهد الحركية في العمل، مؤكدًا أنها تتطلب مجهودًا كبيرًا وإعادة التصوير عدة مرات، لكنه استمتع بكواليس التصوير.

أوضح أحمد عبد الحميد، قائلاً: 'منذ بدايتي الفنية وأنا أشارك في أعمال الأكشن، فقد قدمت مشاهد حركة في اشتباك، طايع، عوالم خفية، جزيرة غمام، ونسل الأغراب، أنا أحب الأكشن جدًا، وأجد متعة في تقديمه'.



كما كشف أحمد عبد الحميد عن مشاركته في مسلسل جديد بعنوان في ظروف غامضة، من إخراج محمد بكير، وبطولة أمير كرارة وآية سماحة، والذي ينتمي لنوعية مسلسلات الرعب، معتبرًا ذلك خطوة جديدة ومختلفة في مسيرته الفنية.