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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طه دسوقى: فيلم سيكو سيكو يحمل فكرة شبابية مختلفة

الفنان طه دسوقى
الفنان طه دسوقى
أسامة علي

أعرب الفنان طه دسوقي عن سعادته بالمشاركة في فيلمه الجديد “سيكو سيكو”  مشيرًا إلى أن العمل يحمل فكرة شبابية ومختلفة، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور.

وأضاف طه دسوقي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: 'تعبنا جميعًا في هذا الفيلم، سواء كممثلين أو مع المخرج عمر المهندس والمؤلف محمد الدباح، وكل الأطراف بذلت جهدًا كبيرًا ليخرج العمل في أفضل صورة'.

شخصية سليم


وعن دوره في الفيلم، أوضح  طه دسوقي أنه يجسد شخصية سليم، وهو مطور ألعاب يعمل في مجال البرمجة والألعاب الإلكترونية، لكنه يجد نفسه في ورطة مع ابن عمه، ويحاولان معًا إيجاد حلاً لها.

كما أشار إلى أن التحديات التي واجهها أثناء التصوير كانت ممتعة، حيث تعلم منها الكثير، مؤكدًا: 'لم يكن هناك شيء صعب للغاية، لكنني خرجت من التجربة بمعلومات ودروس جديدة، وأنا سعيد جدًا بالعمل مع كل فريق الفيلم'.

وعن فرص الشباب في صناعة السينما، أشاد دسوقي بشركات الإنتاج التي بدأت تتيح الفرصة أمام المواهب الشابة للظهور في أعمال تلفزيونية وسينمائية، معتبرًا ذلك خطوة مهمة ومحترمة.


وتابع طه دسوقي قائلاً: 'الأمر ليس متعلقًا بمن يسيطر على الصناعة، بل الأهم أن العمل الفني لعبة جماعية، ومصر مليئة بالمواهب التي تستحق الفرصة'.

طه دسوقى الفنان طه دسوقى فيلم سيكو سيكو

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