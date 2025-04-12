نشرة المرأة والمنواعات | ساعة محمد صلاح تثير الجدل.. تصريحات هبه قطب الجريئة.. وفاة فنة أقلاش ومخاطر عمليات التجميل

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية.

وتم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: ثروة طائلة فى يده.. ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول، لجين عمران تطلق "فيلر من أول السطر".. مواجهة مع حقائق التجميل المخفية، بعد وفاة فنة أقلاش بسبب تكميم المعدة.. عمليات التجميل سرقت حياة هؤلاء الفنانين، هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل، وفاة مصممة أزياء شهيرة بعد تكميم المعدة.. تحذيرات طبية من المضاعفات.



لجين عمران تطلق "فيلر من أول السطر".. مواجهة مع حقائق التجميل المخفية

لجين عمران

ثروة طائلة فى يده.. ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول

ساعة محمد صلاح

بعد وفاة فنة أقلاش بسبب تكميم المعدة.. عمليات التجميل سرقت حياة هؤلاء الفنانين

فنة أقلاش





هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل

هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري





وفاة مصممة أزياء شهيرة بعد تكميم المعدة.. تحذيرات طبية من المضاعفات

