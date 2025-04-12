بعد قليل..أولى جلسات محاكمة طبيب تجميل بتهمة التسبب في وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبق

تنظر المحكمة اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة طبيب مركز تجميل شهير، بتهمة التسبب في وفاة حفيدة كمال الدين حسين، رئيس وزراء مصر الأسبق، نتيجة خطأ طبي.

نشر موقع صدى البلد القصة الكاملة لفتاة راحت ضحية الحقن التجميلي «بادي فيلر»، نتيجة خطأ طبي في أحد مراكز التجميل بمنطقة التجمع الخامس، قبل شهرين من زفافها..

ذهبت الفتاة قبل زفافها بشهرين لأحد مراكز التجميل في التجمع الخامس لإجراء حقن تجميلي «بادي فيلر»، وأثناء الحقن على يد «ش.أ»، فقدت الوعي وبعد إفاقتها شعرت بحالة إعياء شديدة.

تم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنها فقدت الوعي مرة أخرى وفارقت الحياة إثر إصابتها بجلطة في الشريان الرئوي.

بإجراء التحقيقات مع الدكتور القائم بالحقن التجميلي للفتاة، تبين أنه ليس طبيب تجميل وخريج كلية الصيدلة عام 2009.

وجهت النيابة العامة في القضية رقم 4294 جنايات التجمع الخامس لسنة 2025، للمتهم إصابة المجني عليها «ش. ش» عمدًا دون سبق الإصرار أو الترصد، أثناء حقنها بمادة طبية رغم كونه غير مؤهل لإجراء ذلك التدخل أو مختص لذلك مما أودى بحياتها.

حدّدت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 12 أبريل الجاري، كأولى جلسات محاكمة «ش. أ» أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، لاتهامه بإصابة الفتاة بعد حقنها بمادة طبية داخل مركز تجميل ما أدى مصرعها.