دعم المناعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول حليب جوز الهند؟

الحليب مصدر غني بالعناصر الغذائية، وغالبًا ما يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من نظام غذائي متوازن، ولكن، ماذا لو كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز؟ في هذه الحالة، يُعتبر الحليب الخالي من اللاكتوز، المصنوع من المكسرات والبذور، خيارًا صحيًا.

على سبيل المثال، يُعد حليب جوز الهند غذاءً خارقًا يُمكن إضافته إلى نظامك الغذائي اليومي.

فوائد حليب جوز الهند

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: يحتوي حليب جوز الهند على الألياف التي يمكن أن تدعم صحة الجهاز الهضمي وانتظامه.

غني بالعناصر الغذائية: حليب جوز الهند غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ج، مما يساهم في الصحة العامة.

الدهون الصحية: وفقًا للخبراء، يُعرف حليب جوز الهند باحتوائه على الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs)، والتي يمكن أن توفر مصدرًا سريعًا للطاقة وقد تدعم إدارة الوزن.

بديل الألبان: بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية تجاه منتجات الألبان، يُعد حليب جوز الهند بديلاً كريميًا ولذيذًا للعصائر والحساء والحلويات.

خصائص مضادة للالتهابات: وفقًا للخبراء، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في حليب جوز الهند في تقليل الالتهاب ودعم وظيفة المناعة بشكل عام.

يدعم صحة القلب: يُقال إن الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة في حليب جوز الهند قد تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.

المصدر timesofindia