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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وزير الثقافة يفتتح ترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية بعد غياب 19عاما.. الثلاثاء

ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية
ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية
رنا أشرف

تحت شعار "التواصل وتخطي الحواجز" يفتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 15 إبريل2025 بقصر الفنون، بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتور وائل عبدالصبور القوميسير العام، الدكتور هاني الأشقر قوميسير الجناح المصري، وأعضاء لجنة التحكيم الدولية برئاسة الدكتور أحمد نوار، يشاركهم عدد من السفراء والدبلوماسيين ولفيف من الفنانين.
وقال الدكتور وليد قانوش.. "يعود ترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية ليرى النور مرة أخرى بعد غياب دام تسعة عشر عاماً.. وراء هذه العودة دعم ورعاية منذ اللحظة الأولى للاستعدادات وصولاً للافتتاح من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة مستشعراً أهمية الحدث وكل الفعاليات الفنية الكبرى الدولية منها بصفة خاصة، وإنه من الأهمية بمكان الانفتاح على الفنون والإبداع، وعلى تجارب الآخرين لتبادل الخبرات.
وقال الدكتور وائل عبد الصبور.. يهدف ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية إلى إثارة الإبداع وإعادة تعريف الحدود الإنسانية، وإلهامنا للتحرر من الأفكار المسبقة، حيث تمثل فكرة الترينالي “تخطي الحدود"، دعوةٌ مفتوحة للفنانين لإعادة التفكير في الأطر الجامدة التي تُشكِّل فهمنا للعالم، بما يؤهلنا للحوار والتحول، وللاحتمالات اللامتناهية التي تنشأ عندما نجرؤ على تجاوز الحواجز التي تفصلنا.
كما عبر الدكتور هاني الأشقر عن سعادته معتبراً عودة الترينالي حدثًا استثنائيًا يبعث في النفس شعورًا عميقًا بالفرح والامل، بعد هذا التوقف الذي دام حوالي العشرون عاماً، فهذا الترينالي يُعتبر من أهم الفعاليات الفنية في المنطقة، ويحمل في طياته تاريخًا طويلًا من الإبداع والابتكار، كما يعكس تنوع الثقافة المصرية وثراءها.
تجدر الإشارة أنه يشارك في هذه الدورة المرتقبة ما يزيد عن مائتي فنان يمثلون ثلاث وثلاثين دولة، بما يقرب من ٣٥٠ عملاً فنياً، كما تكرم الدورة المرتقبة سبعة من كبار الفنانين في مجال الحفر هم: مجدي قناوي، مجدي عبد العزيز، مدحت نصر، عوض الشيمي، عبد الوهاب عبد المحسن، صلاح المليجي، حمدي أبو المعاطي. وتستمر لمدة شهرين.

ترينالي مصر الدولي وزير الثقافة قصر الفنون الدكتور وليد قانوش الفنون

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