حملات أمنية على أوكار المجرمين في دمياط وأسوان وأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت الحملات فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط 13 قضية جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 2 كيلو جرام لمخدر الشابو – كمية لمخدر الهيروين)، بحوزة (13 متهما "لـ 5 منهم معلومات جنائية")، وضبط (51) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص"، عبارة عن (11 بندقية آلية – 26 بندقية خرطوش – 14 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة( 47 متهم "لـ 10 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 771 حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تمكنت الحملات من ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين")، بحوزة (7 متهمين "لـ 6 منهم معلومات جنائية")، وكذا ضبط (5) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات)، وتنفيذ 815 حكم قضائى متنوع.



ونجحت الحملات فى مديرية أمن دمياط من ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص"، عبارة عن (3 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين"لـ 3 منهم معلومات جنائية").



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.