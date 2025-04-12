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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حملات أمنية على أوكار المجرمين في دمياط وأسوان وأسيوط

الشرطة
الشرطة
مصطفى الرماح

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت الحملات فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط 13 قضية جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 2 كيلو جرام لمخدر الشابو – كمية لمخدر الهيروين)، بحوزة (13 متهما "لـ 5 منهم معلومات جنائية")، وضبط (51) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص"، عبارة عن (11 بندقية آلية – 26 بندقية خرطوش – 14 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة( 47 متهم "لـ 10 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 771 حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تمكنت الحملات من ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين")، بحوزة (7 متهمين "لـ 6 منهم معلومات جنائية")، وكذا ضبط (5) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات)، وتنفيذ 815 حكم قضائى متنوع.


ونجحت الحملات فى مديرية أمن دمياط من ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص"، عبارة عن (3 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين"لـ 3 منهم معلومات جنائية").
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الأمن العام الأجهزة الأمنية أسيوط دمياط

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