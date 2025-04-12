اللى راح .. أميرة أديب تروج لأحدث كليباتها الغنائية

طرحت الفنانة أميرة أديب خلال الساعات الماضية أحدث كليباتها الغنائية بعنوان “اللى راح” على جميع المنصات.

ونشرت اميرة عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام مقطع من الأغنية ، وكتبت معلقة: “فيديو كليب وأغنية اللى راح على جميع المنصات يا حبايبي”.

وكانت روجت أميرة للفيديو كليب خلال الأيام الماضية من خلال حسابها الرسمي بـ"انستجرام" لأغنيتها الجديدة، إذ نشرت بوستر الأغنية وعلقت عليه قائلةً: "الراحة.. أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب وهي للبنات فقط".

أميرة أديب فى رمضان ٢٠٢٥

وتألقت أميرة أديب فى ماراثون رمضان الماضي فى مسلسل “عايشة الدور” من بطولة دنيا سمير غانم وعدد من النجوم.

وقالت أميرة أديب خلال استضافتها في برنامج "الراديو بيضحك"، المعروض على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى: "قدمت شخصية نسمة بنت شريرة في مسلسل عايشة الدور، والناس كرهت الشخصية، وبعدها كل ما أقابل حد يقولي انتي نجحتي عشان الناس كرهتك في المسلسل، لأنك عملتي الشخصية صح".



وأضافت: "فيه ناس تنمروا عليا في بدايتي عشان مناخيري كبيرة، وفيه أدوار كتير اترفضت فيها بسبب الموضوع دا، وفيه ناس قالتي اعتزلي التمثيل عشان معجبهمش أدائي، وقالولي إنتِ داخله المجال بالواسطة، عشان والدتك وخالك ممثلين ووالدك مخرج، وبعدها اكتشفت إن دي لجان إلكترونية، لأن فيه ناقد كلمني وقالي كل ما أكتب عنك كلام كويس يتشال من السوشيال ميديا.

مسلسل عايشة الدور

ويضم المسلسل نخبة من الفنانين الشباب الذين أبدعوا في تقديم شخصيات مرتبطة بالحياة الجامعية والمشاكل العائلية، ومن أبرزهم: دنيا سمير غانم بدور "عايشة" (فاطيما في الجامعة)، نور محمود بدور "دكتور حازم"، أحمد عصام السيد بدور "أيمن"، رحاب الجمل بدور "منال" زوجة والد فاطيما، أميرة أديب بدور "نسمة"، فدوى عابد بدور "داليا"، ميشيل ميلاد، فرح عزت بدور "سالي"، وعدد كبير من النجوم الآخرين.

المسلسل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، ومن إخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.