كتائب القسام تنشر تسجيلا مصورا لجندي إسرائيلي أسير يحمل الجنسية الأمريكية

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم السبت، تسجيلاً مصوراً جديدا يظهر أحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، ويدعى عيدان ألكسندر، وهو أمريكي الجنسية.

وفي التسجيل، عبر الجندي عن حالة من اليأس والإحباط، حيث قال: "نحن نعتقد أننا سنعود إلى ديارنا أمواتاً، لا يوجد ما نقوله، ولا أمل لدينا." وأضاف: "كل يوم أشاهد نتنياهو يسيطر على الدولة كدكتاتور".

وفي حديثه، ذكر ألكسندر أنه سمع قبل ثلاثة أسابيع أن حماس كانت مستعدة للإفراج عنه، لكن الحكومة الإسرائيلية رفضت ذلك.

كما وجه انتقادات حادة لحكومته وللإدارة الأمريكية، قائلاً: "الجميع كذبوا على شعبي، وعلى حكومة إسرائيل، والجيش".

وتوجه إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قائلاً: "لقد آمنت أنك ستنجح في إخراجي حياً، لكنك وقعت ضحية أكاذيب نتنياهو."

كما عبّر ألكسندر عن مشاعر الحزن بسبب رفض أمريكا التدخل لإطلاق سراحه، قائلاً: "كل يوم أرى صورتي وصور باقي الأسرى في ميدان الأسرى بتل أبيب، ولم أعد في أمريكا مع عائلتي."

ووجه رسالة مؤثرة في نهاية التسجيل، قائلاً: "أريد أن أصدق أنكم لن تروني آخر مرة حياً عبر هذا التسجيل، وأتمنى العودة سالماً."

كما تحدث عن معاناته اليومية تحت القصف، حيث قال: "كل يوم نعتقد أن القصف يقترب من رؤوسنا، وهذا أمر صعب."