أخر تحديث لسعر الدولار اليوم 13-4-2025

ثبت أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع في البنك الزراعي المصري، وذلك في أول اليوم الأحد الموافق 13-4-2025.

واستقر سعر الدولار في مصر اليوم بدون أي تغيير يذكر منذ الخميس الماضي، علي مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية، بعد انقطاع استمر يومين بقرار من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

قبل انتهاء العمل في البنوك منذ الخميس الماضي ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه مقدار 33 قرشا قبل سريان تحريك سعر المواد البترولية بنسبة 15%.

سعر البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري أمام الجنيه 51.29 جنيه للشراء و 51.39 جنيه للبيع.

أقل سعر

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

متوسط السعر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 51.1 جنيه للشراء و51.2 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع في قطر الوطني QNB.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.23 جنيه للشراء و51.33 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.25 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

سعر معظم البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.28 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، مصر، الأهلي المصري، القاهرة، المصري لتنمية الصادرات،الإسكندرية، ميد، البركة، فيصل الاسلامي، العربي الافريقي الدولي، التجاري الدولي CIB".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 51.29 جنيه للشراء و 51.39 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي،HSBC".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.3 جنيه للشراء و51.4 جنيه للبيع في بنوك " نكست، سايب، قناة السويس،الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

توجيهات تحسين الخدمات البنكية

تلتزم البنوك المصرية، بتوجيه من البنك المركزي المصري، بتحسين مستويات الخدمات البنكية المقدمة للعملاء، سواء من الأفراد أو المؤسسات.

تركز تكليفات البنك المركزي لـ 38 بنكًا حكوميًا وخاصًا على جذب شرائح جديدة من العملاء، من خلال ابتكار منتجات متنوعة بنظام التمويل التقليدي أو الإسلامي، إلى جانب الأنشطة الأخرى المتعلقة بتعزيز مدخرات العملاء عن طريق الودائع أو الشهادات الادخارية.

تعكس هذه الإجراءات التركيز على جودة المنتجات المصرفية المقدمة للجمهور، حيث تستهدف البنوك بصورة دورية تطوير الأنشطة المصرفية المقدمة للعملاء، مما يرفع من تقييمها لدى المؤسسات البنكية الدولية والإقليمية، ويعزز من مراكز اعتمادها وجودتها.