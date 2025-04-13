قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات جوية عنيفة تستهدف معاقل الحوثيين في 3 محافظات يمنية
لتدشين فرعه الجديد.. إعلامي: الزمالك يستعد لاحتفالية ضخمة في مكان أثري
مجلة «نيوزويك» الأمريكية: الرسوم الجمركية تهوي بشعبية ترامب لأدنى مستوى لها
بعد غلاء الأسعار.. دار الإفتاء تكشف عن بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج
الترجي التونسي: الزمالك لم يفاوضنا لضم «البلايلي».. ولن نبيعه
بعد تعادله مع بيراميدز.. نجم الأهلي السابق: كولر «بيخلّص» على أفشة
دبلوماسي روسي: المحادثات بين واشنطن وطهران «مُشجّعة»
شيكابالا يدعم أحمد قندوسي بعد إصابته المروعة
مصر ترحّب بالمحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران وتثمن دور سلطنة عمان
إعلامي يكشف قيمة الشرط الجزائي في عقد كولر مع الأهلي
لميس الحديدي للحكومة: فكروا في موازنة المواطن مش بس الموازنة العامة
نجم الأهلي السابق لـ«كولر»: حان وقت الرحيل .. ويرشح علي ماهر بديلاً عنه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أخر تحديث لسعر الدولار اليوم 13-4-2025

سعرا لدولار
سعرا لدولار
محمد يحيي

ثبت أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع في البنك الزراعي المصري، وذلك في أول  اليوم الأحد الموافق 13-4-2025.

واستقر سعر الدولار في مصر  اليوم بدون أي تغيير يذكر منذ الخميس الماضي، علي مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية، بعد انقطاع استمر يومين بقرار من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

قبل انتهاء العمل في البنوك منذ الخميس الماضي ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه مقدار 33 قرشا قبل سريان تحريك سعر المواد البترولية بنسبة 15%.

سعر البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري أمام الجنيه  51.29 جنيه للشراء و 51.39 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه  50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع  في بنك التعمير والإسكان.

متوسط السعر 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه  51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 51.1 جنيه للشراء و51.2 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه  51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع في قطر الوطني QNB.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.23 جنيه للشراء و51.33 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.25 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

سعر معظم البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.28 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، مصر، الأهلي المصري، القاهرة، المصري لتنمية الصادرات،الإسكندرية، ميد، البركة، فيصل الاسلامي، العربي الافريقي الدولي، التجاري الدولي CIB".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 51.29 جنيه للشراء و 51.39 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي،HSBC".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.3 جنيه للشراء و51.4 جنيه للبيع في بنوك " نكست، سايب، قناة السويس،الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

توجيهات تحسين الخدمات البنكية

تلتزم البنوك المصرية، بتوجيه من البنك المركزي المصري، بتحسين مستويات الخدمات البنكية المقدمة للعملاء، سواء من الأفراد أو المؤسسات.

تركز تكليفات البنك المركزي لـ 38 بنكًا حكوميًا وخاصًا على جذب شرائح جديدة من العملاء، من خلال ابتكار منتجات متنوعة بنظام التمويل التقليدي أو الإسلامي، إلى جانب الأنشطة الأخرى المتعلقة بتعزيز مدخرات العملاء عن طريق الودائع أو الشهادات الادخارية.

تعكس هذه الإجراءات التركيز على جودة المنتجات المصرفية المقدمة للجمهور، حيث تستهدف البنوك بصورة دورية تطوير الأنشطة المصرفية المقدمة للعملاء، مما يرفع من تقييمها لدى المؤسسات البنكية الدولية والإقليمية، ويعزز من مراكز اعتمادها وجودتها.

سعر الدولار اليوم اخبار مصر اقل سعر دولار اليوم اعلي سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقطاع المياه

6 ساعات.. انقطاع المياه عن مناطق عين شمس الشرقية والغربية غدا

القندوسي

إصابة مفزعة لنجم سيراميكا كليوباترا أمام فاركو.. ونقله بالإسعاف للمستشفى

حضانة الطفل

حضانة الطفل.. لمن تؤول ومتى تنتهي؟

الطقس في مصر

تغير مفاجئ في الطقس.. تحذيرات من أمطار رعدية بعد ساعات

5 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2025

5 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2025

تقلبات حادة وعاصفة ترابية تقترب.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

الأمطار الرعدية تعود مجددًا.. تقلبات حادة غدًا والأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

شيكا

شاهد أول تعليق من زوجة إبراهيم شيكا بعد وفاته

إبراهيم شيكا

شقيقة إبراهيم شيكا تعلن موعد ومكان صلاة الجنازة والعزاء

ترشيحاتنا

برجر الدجاج

زى المحلات.. طريقة عمل برجر الدجاج

جمال شعبان

سكتة قلبية...جمال شعبان ينعى الطبيب علي صلاح ويكشف سبب وفاته

هيدي كرم

بملابس رياضية.. هيدي كرم تثير الجدل في أحدث ظهور

بالصور

أحمد زاهر ومصطفى قمر أبرز الحضور.. لقطات من عزاء والدة زوجة رامي صبري| صور

رامي صبري وتامر حسني
رامي صبري وتامر حسني
رامي صبري وتامر حسني

للرجال فقط .. أطعمة تغنيك عن الفياجرا وترفع التستوستيرون

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

أول ظهور لمحمد سامي فى عزاء حماة رامي صبري بعد اعتزاله الدراما التليفزيونية

محمد سامي
محمد سامي
محمد سامي

16 طريقة لإزالة الدهون من الكبد .. بدون أدوية وبمواد طبيعية

الكبد
الكبد
الكبد

فيديو

كلوب مدربا لـ الأهلي

كلوب مدربا لـ الأهلي في كأس العالم للأندية.. حقيقة رحيل السويسري وقدوم الالماني

لوسى

لوسي عن مسلسل لام شمسية: عمل مهم ويوعي الأسرة المصرية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد