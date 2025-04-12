ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بالمراغة في سوهاج

شهدت قرية تابعة لدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج واقعة جديدة من وقائع التنقيب غير المشروع عن الآثار، حيث أقدم المدعو "علي م.ح.م"، 75 عامًا، بالمعاش، على الحفر داخل منزله بحثًا عن الكنوز الأثرية المزعومة، بمشاركة عدد من الأشخاص من داخل وخارج المحافظة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة.

يفيد بورود بلاغًا يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بأعمال حفر وتنقيب داخل أحد المنازل.

وعلى الفور تم تشكيل قوة من وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، وانتقلت إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة، تبين أن المنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية.

وتم العثور على حفرة كبيرة بالطابق الأرضي، بالإضافة إلى ضبط عدد من أدوات الحفر المستخدمة في الواقعة.

وقد تم ضبط 5 أشخاص أثناء الحفر، وهم:" مالك المنزل علي م.ح.م، 75 عامًا، بالمعاش- عبد الباسط م.م.ع، 17 عامًا، عامل، ومقيم بنفس الناحية- ناصر م.ع.ق، 52 عامًا، عامل- محمد أ.ع.م، 37 عامًا، عامل، ومقيم بمركز جزيرة شندويل- إسلام ع.م.ا، 39 عامًا، عامل، ومقيم بمحافظة البحيرة".

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل المنزل، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.