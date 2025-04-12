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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قطعة أرض تشعل مشاجرة بالأسلحة النارية في سوهاج وسقوط 4 مصابين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج مشاجرة عنيفة بين طرفين من أهالي إحدى القرى التابعة لدائرة المركز، أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص، بينهم اثنان بطلقات خرطوش، بسبب خلافات سابقة على قطعة أرض.

تفاصيل الواقعة

 تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة المباحث إلى موقع البلاغ.

الطرف الأول:" وليد هـ.ب.ز، 43 عامًا، صاحب مزرعة دواجن، مصابًا برش خرطوش أعلى الركبة اليسرى- شقيقه محمود، 30 عامًا، عامل، مصابًا برش خرطوش بقصبة الساق اليسرى"، تم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

الطرف الثاني:" جعفر ض.ع.ع، 52 عامًا، مقاول، مصابًا بكدمات وخدوش بالجبهة وتورم بالذراع الأيمن- هيثم ع.ع.ع، 40 عامًا، عامل، مصابًا بسحجات بالرأس- حمادة ي.ك.ع، 35 عامًا، عامل، دون إصابات ظاهرية".

وبالمعاينة والتحريات تبين أن المشاجرة نشبت نتيجة خلافات قديمة بين الطرفين على قطعة أرض زراعية، وتطورت إلى استخدام سلاح ناري، حيث تم ضبط سلاح خرطوش بحوزة جعفر من الطرف الثاني، وتبين استخدامه في الواقعة.

وبمواجهة الطرفين تبادلا الاتهامات، واتهم الطرف الأول المدعو جعفر بإطلاق النار عليهما وإحداث إصاباتهما، فيما نفى الطرف الثاني ذلك وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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