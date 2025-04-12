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الشفاه الزرقاء وتورم محيط العينين مؤشر لمرض خطير .. تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الشفاه الزرقاء وتورم محيط العينين مؤشر لمرض خطير .. تفاصيل

تورم العين
تورم العين
اسماء محمد

يعانى بعض الأشخاص أمراض القلب الخطيرة دون أن يدركوا ذلك ولكن هناك علامات محددة تساعد في اكتشافها مثل تغير لون الأطراف والشفاه للازرق.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض في هذا التقرير أخطر 3 امراض تصيب القلب لا ينتبه لها كثيرون واهم العلامات التى تكشفها.

أعراض القلب غيرالطبيعي  


تكتشف عادةً عقب الولادة بفترة وجيزة ولكن في بعض الأحيان تظهر في وقت لاحق.

اليكم أعراض العيوب الخلقية في القلب :

تغيُّر لون الجلد إلى الأزرق أو الرمادي و  تسهُل أو تصعُب ملاحظة هذه التغيرات حسب لون الجلد.


تورم الساقين أو منطقة البطن أو المناطق المحيطة بالعينين.


ضيق النفَس أثناء الرضاعة، بالنسبة إلى الرضع، ما يؤدي إلى عدم زيادة وزن الرضيع بشكل طبيعي.

اطعمة لزيادة وزن الرضع


قد لا يمكن اكتشاف بعض حالات عيوب القلب الخلقية حتى وقت متأخر من مرحلة الطفولة أو أثناء مرحلة البلوغ وقد تشمل الأعراض ما يأتي:

الإصابة بضيق نفس شديد أثناء ممارسة التمارين أو الأنشطة والشعور السريع بالإرهاق أثناء ممارسة التمارين أو الأنشطة.
تورم اليدين أو الكاحلين أو القدمين.


أعراض اعتلال عضلة القلب


قد لا يسبب اعتلال عضلة القلب أعراضًا ملحوظة في البداية ومع تفاقم الحالة المَرضية، قد تشمل الأعراض ما يأتي:

الشعور بالدوخة والدُّوار والإغماء.
الإرهاق.
الشعور بضيق النفس عند ممارسة الأنشطة البدنية أو عند الاستلقاء.
الشعور بضيق النفس أثناء الليل عند محاولة النوم أو الاستيقاظ من النوم بسبب ضيق النفس.
الشعور بسرعة نبض القلب أو خفقانه أو رفرفته.
تورُّم الساقين أو الكاحلين أو القدمين.

السكتة القلبية


أعراض أمراض القلب بسبب الصمام 


يحتوي القلب على أربعة صمامات وتفتح الصمامات وتغلق لنقل الدم عبر القلب وقد تتضرر صمامات القلب لأسباب مختلفة و إذا تضيق صمام القلب، فيُسمى ذلك تضيّقًا.

وإذا سمح صمام القلب للدم بالتدفق للخلف، فيُسمى ذلك قَلَسًا.

تعتمد أعراض مرض صمام القلب على الصمام الذي لا يعمل بشكل صحيح. قد تشمل الأعراض ما يأتي:

ألم في الصدر.
الإغماء أو شبه الإغماء.
الإرهاق.
اضطراب نبض القلب.
ضيق النفس.
تورم القدمين أو الكاحلين.

القلب الشفاه تغير لون الشفاه تورم العين أعراض أمراض القلب العيوب الخلقية في القلب

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