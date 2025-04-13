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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

متاح عالميًا .. توفر سلسلة Oppo Find X8s بمعالج +Dimensity 9400

Oppo Find X8s
Oppo Find X8s
احمد الشريف

تُعد سلسلة هواتف Oppo Find X8s أحدث إضافة إلى ساحة الهواتف الذكية الراقية، حيث تعد بتقديم تجربة مستخدم متميزة تجمع بين الأداء القوي والميزات المبتكرة. 

وفي قلب هذه السلسلة يكمن معالج +Dimensity 9400، الذي يعتبر بمثابة نقلة نوعية في عالم معالجات الهواتف المحمولة، خاصة في ظل التنافس الشديد بين الشركات المصنعة لتقديم أفضل ما لديها من تقنيات. 

وعلى الرغم من أن الإطلاق الرسمي العالمي لهذه السلسلة لم يتم الإعلان عنه بعد، إلا أن عشاق التكنولوجيا والمستهلكين حول العالم لديهم الآن فرصة مبكرة للحصول عليها عبر قنوات الاستيراد. 

يثير هذا التوفر الأولي تساؤلات حول استراتيجية Oppo في طرح أجهزتها الرائدة في الأسواق العالمية ويُعطي لمحة عن مدى اهتمام المستهلكين بهذه التقنية المتقدمة حتى قبل الإصدار الرسمي.   

التوفر العالمي عبر الاستيراد

في خطوة مفاجئة لعشاق علامة Oppo التجارية، أصبحت سلسلة هواتف Find X8s، التي تتضمن كلاً من Find X8s و Find X8s+، متاحة للشراء على نطاق عالمي من خلال الاستيراد عبر متجر Giztop الإلكتروني. 

يأتي هذا التوفر بعد فترة وجيزة من الإعلان الرسمي عن السلسلة في الصين، والذي تزامن مع إطلاق هاتف Find X8 Ultra الرائد. ويُشير هذا إلى أن المستهلكين الدوليين المهتمين بتجربة أحدث التقنيات من Oppo ليسوا بحاجة إلى الانتظار طويلاً للإطلاق الرسمي، بل يمكنهم الحصول على أجهزتهم مبكرًا عبر هذه القناة. 

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن هذا التوفر يتم من خلال الاستيراد، مما يعني أنه قد يكون مصحوبًا بتكاليف إضافية وبعض الاعتبارات المتعلقة بالتوافق الإقليمي للشبكات والضمان. 

معالج +Dimensity 9400

يعتبر معالج Dimensity 9400+ هو المحرك الأساسي لسلسلة هواتف Oppo Find X8s، وهو يمثل قفزة نوعية في أداء الهواتف الذكية. 

يمثل هذا المعالج هو نسخة محسنة من سابقه Dimensity 9400، حيث يتميز بزيادة في سرعة الساعة القصوى لنواة المعالجة المركزية الرئيسية Cortex-X925 لتصل إلى 3.73 جيجاهرتز. 

يعتمد المعالج على تصميم فريد من نوعه يُعرف باسم "All Big Core"، حيث يشتمل على نواة Cortex-X925 واحدة فائقة الأداء، وثلاثة أنوية Cortex-X4 عالية الأداء، وأربعة أنوية Cortex-A720 موفرة للطاقة. 

يهدف هذا التصميم إلى توفير أقصى قدر من الأداء في جميع الظروف، سواء كانت مهامًا بسيطة أو تطبيقات وألعابًا تتطلب موارد مكثفة.   

بالإضافة إلى قوة المعالجة المركزية، يضم Dimensity 9400+ وحدة معالجة الرسومات المتطورة Arm Immortalis-G925 MC12، التي تدعم أحدث التقنيات في مجال الرسومات، بما في ذلك تتبع الأشعة، مما يوفر تجربة بصرية غامرة وواقعية بشكل خاص في الألعاب

مميزات Oppo Find X8s 

تتميز سلسلة هواتف Oppo Find X8s بتصميم أنيق وعصري مع تركيز على سهولة الحمل والاستخدام. 

يأتي هاتف Find X8s بوزن خفيف يبلغ 179 جرامًا وسُمك نحيف يبلغ 7.83 مم، مما يجعله مريحًا للحمل والاستخدام بيد واحدة. 

وقد أشارت تقارير إلى أن هاتف Find X8 Ultra يتميز أيضًا بتصميم أنحف مقارنة بسابقه ، مما قد يعكس اتجاه Oppo العام نحو تصميمات أكثر رشاقة لسلسلة X8. تتوفر هواتف Find X8s و +Find X8s بمجموعة متنوعة من خيارات الألوان الجذابة.

تتميز سلسلة Find X8s بتقنية شاشة متقدمة توفر تجربة بصرية ممتازة. يأتي هاتف Find X8s بشاشة OLED مقاس 6.3 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، بالإضافة إلى حواف نحيفة جدًا لا تتجاوز 1.25 مم. 

أما هاتف Find X8s+ فيأتي بشاشة AMOLED أكبر قليلاً مقاس 6.59 بوصة بنفس الدقة ومعدل التحديث. 

ويتميز هاتف Find X8 Ultra بشاشة AMOLED مقاس 6.82 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز مع ذروة سطوع عالية جدًا تصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع. 

Oppo Find X8s OPPO معالج Dimensity 9400

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