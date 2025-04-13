قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف: فتح باب التقدم لمسابقة التفتيش بالمديريات الإقليمية
وزير الخارجية لنظيريه العماني والإيراني وويتكوف: نأمل في حلول تسهم في التهدئة
فيروسات زومبي.. وباء جديد يهدد البشرية قادم من القطب الشمالي| ماذا يحدث؟
الزراعة: السعودية أكبر الدول العربية استيرادا للمحاصيل المصرية
وزير العدل يفتتح فرعين للتوثيق في الإسكندرية ويتفقد محكمة الاستئناف
بسبب فتاة..إحالة 4 أفارقة بمنطقة عين شمس للمحاكمة الجنائية
دعاء المطر والرعد والريح.. ردد 20 كلمة أفضل ما قالها النبي و210 أدعية مستجابة
دعاء المطر.. اطلب حاجتك من الله يستجاب لك
متأثرا بتراجع سعر صرف الدولار.. انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن
جبالي يعلن ضوابط مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة أمام البرلمان
زاهي حواس يلقي كلمة الافتتاح بورشة عمل للرابطة العالمية لعلماء الآثار المصرية عن الأهرامات
رسميا.. إشبيلية يعلن إقالة مدربه جارسيا بيمينتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزير العدل يفتتح فرعين للتوثيق في الإسكندرية ويتفقد محكمة الاستئناف

الزيارة
الزيارة
إسلام دياب

 توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى محافظة الإسكندرية، وكان برفقته كلٌ من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة و المستشار محمد مصطفي سالم رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى، وكان في استقباله بديوان عام المحافظة الفريق أحمد خالد حسن محافظ الاسكندرية .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى إنشاء فروع التوثيق على مستوى أنحاء الجمهورية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير منظومة التقاضي.


وبدأ الوزير جولته بزيارة الفريق المحافظ والذى رحب بوزير العدل ومرافقيه. بعدها قام الوزير وبرفقته محافظ الإسكندرية وكلٌ من لمستشار رئيس مجلس الدولة، والمستشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والسادة المستشارين مساعدي الوزير المختصين، بالتوجه إلى مقر محكمة استئناف الإسكندرية وأجروا جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة.

واطمأن الوزير على انتظام وحسن سير العمل،  كما تفقدوا متحف سراي الحقانية المتواجد داخل المحكمة والذي ضم اللوحات والمقتنيات الأثرية التي كانت متواجدة بمحكمة الحقانية، وأشادوا بجميع اللوحات والمقتنيات به.

 وقد جاء ذلك استمراراً لنهج وزارة العدل في القيام بزيارات ميدانية لجميع المحاكم والجهات والمواقع التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.


وعقب ذلك توجه المستشار وزير العدل و المحافظ و المستشار رئيس مجلس الدولة والمرافقون إلي مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية،  حيث تم افتتاح فرع توثيق جديد بالمجمع وذلك بعد أن أجروا جولة تفقدية داخل مجمع محاكم مجلس الدولة .


وفى كلمته أكد السيد المستشار وزير العدل على الدور المهم لمجلس الدولة في أداء رسالة العدالة السامية، حيث أشاد بتطوير منظومته القضائية، بما يكفل حصول كل مواطن على حقه في أسرع وقت.


وقد أعرب محافظ الإسكندرية عن شكره وتقديره لمجلس الدولة متمنيًا دوام التعاون بما يكفل تحقق العدالة.


ثم توجه وزير العدل و مساعدوه المختصون إلى ميناء الإسكندرية حيث تم افتتاح فرع توثيق جديد بها، فى حضور سيادة اللواء بحري نهاد شاهين نائب وزير النقل  والسيد اللواء بحرى احمد عبدالمعطى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية والسادة نواب رئيس الهيئة  وقيادات هيئة ميناء الإسكندرية.


وجدير بالذكر أن افتتاح فرع توثيق الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تم بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات تنفيذًا لرؤية الدولة في تيسير الإجراءات للمستثمرين ، حيث يقدم الفرع خدمات التوثيق المختلفة لجميع المستثمرين والشركات والتوكيلات الملاحية والكيانات الكائنة بمقر ميناء الاسكندرية والعاملين به ، مما يكفل تقديم خدمة التوثيق لهم بسهولة ويسر.


ويذكر أن  فرعى التوثيق الجديدين يعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد لتقديم كافة أعمال التوثيق المختلفة لطالبي خدمة التوثيق من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتي الساعة الرابعة مساءً .


وعقب  ذلك توجه وزير العدل والفريق محافظ الإسكندرية إلى مقر سرايا الحقانية الأثري  حيث أجروا جولة تفقدية للمقر الذي يتم تطويره حالياً تحت الإشراف المباشر لوزارة السياحة والآثار.


واختتم السيد وزير العدل والفريق محافظ الإسكندرية جولتهما التفقدية بزيارة المكتب الرقمي لخدمات النيابة العامة بمنطقة محطة الرمل، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل به وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين .

الرئيس عبد الفتاح السيسى إنشاء فروع التوثيق المستشار عدنان فنجري محافظ الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

زيادة بدل المخاطر الطبية 600% للعاملين بهيئة التأمين الصحي.. قرار رسمي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 13-4-2025

حالة الطقس

لمدة 4 أيام.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

تفاصيل عرض حسام عبدالمجيد لتعديل عقده ..ورد مفاجئ من اللاعب

تفاصيل عرض حسام عبدالمجيد لتعديل عقده .. ورد مفاجئ من اللاعب

أرشيفية

عطل عالمي يضرب تطبيق واتساب .. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ :بيراميدز يستحق ضربة جزاء صحيحة على أشرف داري لم تحتسب له

سيد عبد الحفيظ: بيراميدز يستحق ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب له

انقطاع المياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة

ترشيحاتنا

ازالة تعدي

إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف في الشرقية

صحة الشرقية

تقديم الخدمة ضمن مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا لـ 6500 حالة إيجابية بالشرقية

جامعة طنطا

ترقية 25 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 17 مدرساً بجامعة طنطا

بالصور

وصفة لعمل قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير

وصفة قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير.
وصفة قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير.
وصفة قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير.

أحد شعانين مبارك.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد السعف مع أسرتها

سيرين عبد النور تحتفل بعيد السعف
سيرين عبد النور تحتفل بعيد السعف
سيرين عبد النور تحتفل بعيد السعف

التدخين أبرزها .. عادات يومية تدمر الكلى | احذرها

عادات يومية تدمر الكلى
عادات يومية تدمر الكلى
عادات يومية تدمر الكلى

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البحرية اليونانية لبحث التعاون المشترك

قائد القوات البحرية المصرية مع نظيره اليوناني
قائد القوات البحرية المصرية مع نظيره اليوناني
قائد القوات البحرية المصرية مع نظيره اليوناني

فيديو

كويكب يصدم القمر

العالم في حالة تأهب .. كويكب غامض يقترب من القمر |فيديوجراف

حفل سيرين عبد النور

اقتحم المسرح.. معجب يفاجئ سيرين عبد النور بحفل الأردن

محاولة وضع كلب فى جوال

السكان بتشتكى.. القبض على حارس عقار حاول وضع كلب داخل جوال بمدينة نصر (فيديو)

وفاة فنة أقلاش

عملية تجميل أنهت عمرها.. وفاة فنانة شهيرة في عمر الأربعين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد