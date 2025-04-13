قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال 20 عاما.. 8.9 مليار دولار استثمارات سعودية في مصر عبر 8 آلاف شركة
الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان يتسلم مهامه الجديدة
الرئيس السيسي يلتقي مجتمع الأعمال القطري اليوم ويعقد لقاء موسعا مع تميم بن حمد غدا
دعاء للمريض بالشفاء.. ردده بيقين يستجيب الله لك
أمطار رعدية متقطعة علي سواحل كفر الشيخ
رئيس الوزراء يقر مواعيد إجازة أعياد شم النسيم وتحرير سيناء والعمال
وزير قطاع الأعمال: نتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع السعودية
أخبار التوك شو| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. ما هو الوقت المناسب لشراء الذهب؟.. أسباب الإصابة بالمرارة
صلاح لا يقارن.. رسالة موثرة من عمرو الدرديري لنجم ليفربول
التضامن الاجتماعي تطلق مبادرة " أنا موهوب" بالتنسيق مع وزارة الثقافة
رئيس "الأسقفية" مترأسا قداس أحد السعف: المسيح دخل أورشليم حاملا رسالة السلام
بـ11 ألف جنيه.. خطوات تحويل سيارتك للغاز الطبيعي بدل البنزين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان يتسلم مهامه الجديدة

مشيرة خطاب والأمين العام الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان
مشيرة خطاب والأمين العام الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان
الديب أبوعلي

استقبلت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، هاني إبراهيم، الذي تم تكليفه قائماً بأعمال الأمين العام للمجلس خلفا للسفير فهمي فايد الذي تقدم باستقالته.

وقام كل من السفيرة مشيرة خطاب والسفير محمود كارم بتسليم هاني إبراهيم جميع الملفات المتعلقة بشؤون الأمانة العامة، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن رئاسة المجلس.

استقالت أمين القومي لحقوق الإنسان 

وكان عزت إبراهيم المتحدث الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، صرح بأن ما نشر بشأن إقالة السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان من منصبه بسبب شكاوى من العاملين أو وجود تحقيقات بشأن مخالفات إدارية أو مالية أمر عار تماما من الصحة.

ووجه المتحدث الرسمي في بيان نشر الجمعة، الشكر نيابة عن قيادات المجلس والإعضاء والأمانة الفنية للأمين العام السابق علي جهوده عن الفترة التي قضاها في منصبه.

وقال المتحدث الرسمي، إن ما نشر على بعض المواقع الإخبارية بشأن تكليف عضو بالمجلس بتسيير الأعمال بدلا من الأمين العام السابق، قد جاء في أعقاب استقالة السفير فهمي فايد من منصبه، الخميس الماضي، حيث حملت الاستقالة رغبة الأمين العام السابق في ترك منصبه طوعا "للتفرغ لأداء مهام اخرى فى هذا التوقيت".

وأشار المتحدث إلى أن السفير فهمي فايد قد قام بمهام عمله كأمين عام لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، ولم يحدث أن تطرقت تحقيقات أو مطالبات من العاملين في المجلس إلي أية مخالفات شابت عمله طوال تلك الفترة.

السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان إقالة السفير فهمي أحمد فايد السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان هاني إبراهيم استقالت أمين القومي لحقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف

رئيس الوزراء

بعد قرار التبكير.. الموعد الجديد لصرف مرتبات أبريل 2025

زيزو

مفاجأة.. زيزو تواصل مع مسؤولي الزمالك ورحب بالعودة

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

زيادة بدل المخاطر الطبية 600% للعاملين بهيئة التأمين الصحي.. قرار رسمي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 13-4-2025

حالة الطقس

لمدة 4 أيام.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

مشغولات ذهبية

متأثرا بتراجع سعر صرف الدولار.. انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

دار الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد الموسيقار عمار الشريعي

دار الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد الموسيقار عمار الشريعي

ريهام عبد الغفور

تكريم ريهام عبد الغفور بجائزة هيباتيا الذهبية للإبداع بمهرجان الإسكندرية للفيلم

آية عبد الله

المطربة آية عبد الله تتعرض لحادث أثناء تصوير كليب «واو»

بالصور

أطعمة تهدّئ أعصابك.. اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية

أطعمة تهدّئ أعصابك | اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية
أطعمة تهدّئ أعصابك | اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية
أطعمة تهدّئ أعصابك | اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية

استخراج تصريح سفر .. الرابط والخطوات

استخراج تصريح سفر
استخراج تصريح سفر
استخراج تصريح سفر

بالأحمر الناري.. شيرين رضا تثير الجدل على مواقع التواصل في أحدث ظهور لها

شيرين رضا تثير الجدل بالاحمر النارى
شيرين رضا تثير الجدل بالاحمر النارى
شيرين رضا تثير الجدل بالاحمر النارى

طريقة ومقادير عمل الكب كيك بمذاق لا يقاوم

طريقة ومقادير عمل الكب كيك بمذاق لا يقاوم.
طريقة ومقادير عمل الكب كيك بمذاق لا يقاوم.
طريقة ومقادير عمل الكب كيك بمذاق لا يقاوم.

فيديو

محمد ثروت

محمد ثروت: لا يوجد مقارنة بيني وبين الفنان فريد شوقي

جمال سليمان

جمال سليمان: بدأت مشواري بأدوار رومانسية.. ومينفعش أقول إني اتظلمت

حماده هلال يروج للعبة قمار

هل يروج حمادة هلال للعب القمار؟.. حقيقة الفيديو المنتشر عبر السوشيال ميديا

جمال سليمان - رؤوف عبد العزيز

رؤوف عبد العزيز: جمال سليمان أضاف الكثير في مسلسل «أهل الخطايا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: بشرى سارة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

المزيد