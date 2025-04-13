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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد السكندري يفوز على الفتح الرباط المغربي 98-74 ببطولة BAL للسلة

سلة الاتحاد السكندري
سلة الاتحاد السكندري
حسام الحارتي

تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى على نظيره الفتح الرباط المغربى، بنتيجة 74-98 فى الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات نهائيات الدورى الأفريقى لكرة السلة BAL والذى يقام بالمغرب.

ويقع الاتحاد السكندرى فى المجموعة التى تضم كلا من: الفتح الرباطى المغربى، استاد مالى، وريفرز هوبرز النيجيرى.

وحقق الاتحاد السكندرى العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها، وتصدر مجموعته فى البطولة، ونجح فى حجز تأهله للنهائيات الأفريقية المقرر إقامتها الفترة المقبلة.

وينص نظام البطولة على تأهل الفريق صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين في المركز الثالث.

سلة الاتحاد السكندري الاتحاد لاسكندري المغرب الفتح الرباطى المغربى طولة BAL للسلة

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