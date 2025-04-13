ميريام فارس تحتفل مع عائلتها بعيد الشعانين

احتفلت النجمة ميريام فارس ، اليوم ، بعيد الشعانين برفقة عائلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وشاركت مريام جمهورها ومتابعيها، صورها مع عائلتها وأولادها ، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وكتبت ميريام :"شعنينة مباركة!



وجاءت التعليقات كالأتي :"الله يحميكي ، محلاك بالغرة ،شعنينة مباركة عليكم ،محلاكي يا حلوه ".



ميريام فارس وعلاقتها بزوجها

وكانت فارس تحدثت عن تفاصيل علاقتها بزوجها، قائلةً في تصريحات إعلامية إن صداقة جمعتهما لمدة 15 عاماً قبل أن تتحول هذه العلاقة إلى زواج، وأكدت أن داني أب صالح لابنيهما، ولا يحب الشهرة ويطلب دائماً عدم الكشف عن صوره وهويته للجمهور، مشددةً على أنه "قال لي في بداية الزواج انه سيتزوجني ولن يتزوج معي الشهرة والجمهور والإعلام".

وأكملت ميريام كذلك سبب إخفائها وجه ابنها الأكبر جايدن على العكس من ابنها الأصغر ديف، وقالت إنها فعلت ذلك بعدما كبر ابنها واتضحت ملامحه وأصبح مختلطاً بالمجتمع، لذلك ارادت الحفاظ على خصوصيته وحمايته من المواقف المحرجة وتعقّب البعض له، ولكن ملامح ابنها الأصغر تتشابه مع ملامح جميع الأطفال الذين في مثل سنّه، ولذلك لا تزال تنشر صور وجهه للجمهور إلى الآن.

أغاني ميريام فارس

اللبنانية ميريام فارس قامت بإصدار ديو غنائي مع الكينج محمد منير بعنوان "الساحل الشمالي"، حققت نجاحًا كبيرًا واحتلت المرتبة الأولى في التريند لعدة أيام، كما أطلقت أغنية عراقية بعنوان "تزلزلها" التي حققت شهرة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية