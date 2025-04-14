سعد الدين الهلالي: حسبة عمري قدم رسالة وفكرة رائعة عن حق الكد والسعاية

قال الدكتور سعد الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مسلسل "حسبة عمري" قدم فكرة رائعة، وهذا يذكرنا بعدد من الأعمال التي تناولت حق المرأة في العمل مثل فيلم "زوجتي مدير عام".

وأضاف الدكتور سعد الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس، أن حق السعاية موجود ومتأصل في الدين الإسلامي وموجود منذ عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وذكر أمثلة على ذلك.

وتابع الدكتور سعد الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن المقصود بالسعاية حق الزوجة في دخل ومال زوجها وتركة زوجها بعد أن كافحت معه وساهمت بجهدها ومالها في تلك التركة والثروة، وحتى تاريخ 5 فبراير 2004 كانت دولة المغرب قد طبقت حق الكد والسعاية.

وأكمل سعد الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هذه قضية بالتراضي بين الزوجين وأن يكون هناك توافق بينهما فيما يتعلق بالأموال، وهي أمور على مدار الحياة وعشرتها ومشاركتهما.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن للمرأة دور هام مع الرجل في الحياة ولها العديد من الأدوار، ومن هنا لها حق في مال زوجها بكفاحها وعملها وعشرتها وما تقدمه من جهد كبير من أجل الأسرة، والوفاء والإحسان يقتضي التراضي والتفاهم من خلال العشرة الطيبة.

وتابع سعد الهلالي، أن مسلسل "حسبة عمري" تناول حق الكد والسعاية، ووجه تحية إلى المؤلف على تناول تلك القضية وتناولها بشكل جيد ومناقشة العديد من الأمور، ونجح المؤلف في طرح العديد من الآراء، ونهاية المسلسل كانت جيدة.

وطالب، بفتح الباب في حق السعاية لفترة ومن ثم يكون الأمر متاح بين الطرفين، والتحدي يأتي من الشح والأعراف أو رغبة الزوج في الزواج مرة أخرى، ولكن نسبة كبيرة من الأزواج لديهم كل التقدير لدور الزوجة والاحترام متبادل بينهما.

على جانب آخر، استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي أسرة مسلسل "حسبة عمري"، ونجمة العمل الفنانة روجينا.

وناقش البرنامج فكرة المسلسل والتي ناقشت قضية مهمة وجديدة على الشاشات المصرية بشكل قوي ومؤثر، ولأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية يتناول مسلسل فكرة وقضية "حق الكد والسعاية".

واستضاف الليثي أسرة ونجوم المسلسل روجينا، محمود البزاوي، نادين، محمد رضوان، الوجه الجديد عمر روزيق، الوجه الجديد ريم عامر.

كما استمع الليثي إلى رأي الدكتورة سوزان القليني أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومي لحقوق المرأة لمعرفة رأي المجلس في المسلسل وفكرته.

وأيضًا استضاف البرنامج العلماء الدكتور سعد الدين الهلالي والذي أوضح رأي الدين في هذه القضية "حق الكد والسعاية"، وأيضًا الدكتور مصطفى عبد السلام والشيخ خالد الجمل.

وفي ختام الحلقة كرم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي أسرة ونجوم مسلسل "حسبة عمري" وأهداهم درع تكريم من "واحد من الناس" وقناة الحياة، على هذا العمل المميز وما قدمه من رسائل ومناقشة قضايا مهمة للمجتمع.

