كواليس رحيل أحمد سامي عن تدريب سموحة.. ووجهته المقبلة

رحل أحمد سامي عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، وذلك عقب فسخ التعاقد مع الموج الأزرق بالتراضي، بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر مقرب من المدرب أحمد سامي في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "أحمد سامي قرر الرحيل عن تدريب سموحة بعد تراجع نتائج الفريق بمسابقة الدوري".

وأضاف: "أحمد سامي عقد جلسة مع المهندس فرج عامر رئيس النادي، وقرر فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي".

وتابع: "إدارة سموحة برئاسة فرج عامر كانت تريد استمرار أحمد سامي في تدريب الفريق، ولكنه فضل الاكتفاء بهذا القدر مع الموج الأزرق".

وواصل: أحمد سامي يمتلك عرضا من نادي كبير في الدوري الليبي، وهو القرار الأقرب للمدرب خلال الفترة المقبلة".

وواصل: كما يمتلك سامي عرضين من الدوري المصري، النادي الأول نادي جماهيري كبير، والثاني نادي شركات".