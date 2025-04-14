حدث ليلا| القندوسي يوجه الشكر للنائب محمد أبو العينين.. ترامب: حان وقت اختباء الإرهابيين.. وأوكرانيا تتوعد روسيا برد قاس

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أطباء البيت الأبيض يكشفون تفاصيل جديدة بشأن صحة ترامب

قال أطباء البيت الأبيض، أمس الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في "صحة ممتازة" بعدما أجرى أول فحوص طبية سنوية منذ عودته إلى الرئاسة.

الغندور يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور مع يورتشيتش في تقرير مراقب المباراة

كشف الإعلامي خالد الغندور أن أحمد المليجي مراقب مباراة بيراميدز والأهلي ، ذكر في تقريره واقعة إمام عاشور لاعب الأحمر مع يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز عقب تسجيل الأهلي هدف التعادل قبل نهاية اللقاء بدقائق.

هل تعاد مباراة بيراميدز والأهلي؟.. قرار نهائي من رابطة الأندية

أكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل قاطع أن مباراة بيراميدز والأهلي لن تُعاد، وذلك ردًا على الجدل الذي أثير مؤخرًا حول أحقية محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، بالطرد خلال اللقاء بسبب احتفاله بهدفه بطريقة اعتبرها البعض تستوجب الإنذار الثاني.

أوكرانيا تتوعد برد قاس بعد مقـ.تل 34 شخصا في هجوم روسي

اتهمت أوكرانيا، الأحد، موسكو باستهداف المدنيين، بعد أن أسفرت هجمات بصواريخ روسية عن مقتل 34 شخصا في مدينة سومي الواقعة شمال شرقي البلاد، بحسب ما أعلنته السلطات الأوكرانية.

القندوسي يوجه الشكر للنائب محمد أبو العينين

وجه اللاعب الجزائري أحمد القندوسي، نجم فريق سيراميكا كليوباترا، رسالة شكر وامتنان إلى النائب محمد أبو العينين، رئيس نادي سيراميكا، بعد وقوفه إلى جانبه ودعمه الكامل عقب الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام فاركو في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري، والتي أسفرت عن كسر خطير في الساق.

ترامب: حان وقت اختباء الإرهابيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه "حان وقت اختباء الإرهابيين، لكن ذلك لن يُجدي نفعا".

فايق يكشف حقيقة رسائل الندم وعودة زيزو للزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، مساء الأحد، حقيقة عودة اللاعب أحمد سيد زيزو، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب أنباء توقيعه للمارد الأحمر.

قبل اتخاذ أي قرار.. زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى زيارة أوكرانيا لرؤية الدمار الذي خلفته العملية العسكرية الروسية، وذلك في مقابلة بثتها الأحد شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية.

أمير هشام: الأهلي لن يكرر سيناريو حسني عبدربه مع زيزو

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك والذي وقع عقود انتقاله للنادي الأهلي، لم يتواصل مطلقًا مع مسئولي القلعة البيضاء للعودة من جديد.