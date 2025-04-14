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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعارها نزلت.. خصم كبير على منتجات سامسونج الأكثر شعبية

تابلت جالاكسي Tab S10 FE،
تابلت جالاكسي Tab S10 FE،
لمياء الياسين

حقق هاتف Galaxy A56، الذي أطلقته الشركة الكورية العملاقة مؤخرًا، نجاحًا كبيرًا في العديد من الأسواق فهو يأتي مع العديد من التحسينات والتطورات مقارنةً بسابقه، يضم الهاتف الذكي معالج Exynos 1580 وإطارًا من الألومنيوم، بالإضافة إلى كاميرات مُحسّنة. ولإضافة المزيد من الإثارة على Galaxy A56، تُقدم الشركة نسختين بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و256 جيجابايت بسعر مخفّض قدره 430 يورو .


 

خصومات لأجهزة Galaxy A56 و Galaxy A36  اللوحية.

علاوة على ذلك، يعد هاتف Galaxy A36 معروض للبيع أيضًا، ويمكن للمهتمين الحصول على نسخة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من سعة التخزين بسعر مخفض قدره 350 يورو . 

في الوقت نفسه، يُطرح نسخة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من سعة التخزين بسعر 380 يورو .

 يحتوي الهاتف الذكي على معالج Snapdragon 6 من الجيل الثالث، وشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتزويضم بطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة مع شحن سلكي سريع بقوة 45 واط، وواجهة OneUI 7 جاهزة للاستخدام.

الحق اشتري بخصومات هائلة

يعد تابلت  جالاكسي  Tab S10 FE، متوفر أيضًا بخصم مماثل. يمكنك الحصول على جهاز Galaxy Tab S10 FE بثلاثة إصدارات مختلفة: إصدار WiFi بسعة 8/128 جيجابايت، وإصدار WiFi بسعة 12/256 جيجابايت، وإصدار 5G بسعة 8/128 جيجابايت، بأسعار 530 يورو، و630 يورو، و630 يورو على التوالي.

 يأتي تابلت سامسونج  Tab S10 FE بشاشة مقاس 10.9 بوصة بدقة 1440 بكسل فأكثر، وبطارية بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة.
إلى جانب الإصدار الأساسي من تابلت سامسونج  S10 FE، فهو يتوفر أيضًا بإصدار Plus بشاشة أكبر مقاس 13.1 بوصة وبطارية بسعة 10,900 مللي أمبير/ساعة. يتميز الجهاز اللوحي بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وقلم S Pen. وهو معروض للبيع بسعر يبدأ من 675 يورو على أمازون .

هاتف Galaxy A56 الهاتف الذكي ذاكرة الوصول العشوائي هاتف Galaxy A36

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