قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
29 ألف فدان..محافظة الجيزة ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لموسم القمح
فندق ومطاعم وبنوك | خطة تطوير منطقة سور مجرى العيون .. تفاصيل
بلاغ عن حادث دهس على مفترق الظاهرية في الخليل وإصابة مجندة للاحتلال
عبد اللطيف: نسعى لتطوير التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
ناقد رياضي: إمام عاشور لن يُعاقب في واقعة المشادة مع مدرب بيراميدز| فيديو
التنظيم والإدارة: أعمال امتحانات "وظائف معلم مساعد" مستمرة في إجازة تحرير سيناء
بعد ارتفاع البنزين.. شعبة المخابز تكشف عن حقيقة زيادة أسعار الخبز المدعم|فيديو
إصابة شخصين في انقلاب تريلا واشتعالها بطريق الزعفرانة – بني سويف
بسبب كشف أخصائي علم نفس على المرضى .. الصحة تعفي نائب مدير مستشفى الخانكة
مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالديوان الأميري القطري
الصناعة: 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية بأسعار فائدة مخفضة 15%
استعد لقضاء عطلتك| قرارات رسمية بشأن إجازات أبريل ومايو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مجلس الدولة : اعتراف المتهم أمام المحكمة بغني عن أي دليل

مجلس الدولة
مجلس الدولة
إسلام دياب

تحدثت المحكمة الإدارية العليا ، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح ( اعترافه )فذلك يغنى عن أى دليل آخر.

وأضافت يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه .

وانتهت ، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.

المحكمة الإدارية العليا المبادئ القانونية النظام القضائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي رسمي بتبكيرها.. موعد صرف مرتبات أبريل وتوقيت الزيادة الجديدة

قرار حكومي رسمي.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر أبريل وتوقيت الزيادة

الاهلي وبيراميدز

هل تعاد مباراة بيراميدز والأهلي؟.. قرار نهائي من رابطة الأندية

زود 60 دقيقة على الساعة.. تفعيل التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

وداعًا لـ التوقيت الشتوي.. تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا في هذا الموعد

زيزو

فايق يكشف حقيقة رسائل الندم وعودة زيزو للزمالك

زيزو

الغندور يكشف عن اجتماع طارئ في الزمالك بسبب زيزو

استعلام مخالفات المرور

استعلام مخالفات المرور أون لاين مجانًا 2025.. دليل شامل

أسعار الكهرباء 2025.. القائمة الكاملة لشرائح المنزلي والتجاري

أسعار الكهرباء 2025.. القائمة الكاملة لشرائح المنزلي والتجاري

ترامب

أطباء البيت الأبيض يكشفون تفاصيل جديدة بشأن صحة ترامب

بالصور

وزير الطيران يستقبل رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتعزيز التعاون المشترك

وزير الطيران يستقبل رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتعزيز التعاون المشترك
وزير الطيران يستقبل رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتعزيز التعاون المشترك
وزير الطيران يستقبل رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتعزيز التعاون المشترك

أول سيارة مازدا لمنافسة تسلا Y.. مقارنة العمالقة

مازدا
مازدا
مازدا

فيديو

المتهمين

عرضا حياة المواطنين للخطر .. القبض على قائدى سيارتين بالمنوفية

المتهمة

صاحبة قهوة تقـ تل كلبا ضالا بعابدين.. وتحرك فوري من الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الناعمة.. حتمية اكتسابِها

أيمن رياض

أيمن رياض يكتب: المواطن أولاََ.. مواصلات بكرامة

المزيد