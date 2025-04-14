التحفظ على 15 طن أسماك ورنجة غير مطابقة للاشتراطات الصحية بالمنوفية

تمكنت مباحث تموين المنوفية برئاسة العقيد أحمد أبو السعود رئيس مباحث التموين من ضبط مخزن غير مرخص وغير مستوفي الاشتراطات الصحية والسلامة المهنية لإنتـاج وتصنيـع الأسمـاك المملحـة والـرنجـة المدخنـة بناحية مركز تـلا .

وتم ضبط 10 طن أسماك مجمدة معبأة بكراتين استيراد، و4 طن أسماك مملحة بأحواض من الطوب الأحمر و 1 طن سمك رنجة بغرفة التدخين، و 3 طن ملح طعام.

كما تم ضبط 250 كرتونة رنجة معدة للتوزيع بإجمالي أوزان 1250 كجم ، و 1000 كرتونة رنجة فارغة لزوم التعبئة مدون عليها علامات تجارية مختلفة ، و 4 ميزان إليكتروني.

وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، يأتي هذا في إطار إحكام الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



وشدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري ، وضرورة رصد ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية بما يحقق رضا المواطن .