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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإحصاء: 1.2 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت خلال عام 2024

مصر والكويت
مصر والكويت
آية الجارحي

تأكيدًا على عمق العلاقات المصرية الكويتية والحرص المشترك بين البلدين الشقيقين على توسيع  آفاق التعاون الاقتصادى  والاستثمارى  يتوجه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت في زيارة رسمية وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للسيد الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت فقد كشفت بيانات  الجهاز  اليوم الاثنين   الموافق 14/4/2025  عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت إلى 1.2 مليار دولار خلال عام 2024  مقابل 2.6 مليار دولار خلال عام 2023 .

حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية إلى الكويت 273 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 316 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الكويت 947 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2023. 

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الكويت خلال عام 2024  

1.    خضروات وفواكه بقيمة 70 مليون دولار.
2.    ملابس جاهزة  بقيمة 27  مليون دولار.
3.    محضرات خضر وفواكه  بقيمة 17 مليون دولار.
4.    كاكاو ومحضراته بقيمة 16 مليون دولار.
5.    الات وأجهزة كهربائية بقيمة 14 مليون دولار.

أهم المجموعات  السلعية التي  استوردتها مصر من الكويت خلال عام 2024  

1.    وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها  بقيمة 927 مليون دولار.
2.    لدائن ومصنوعاتها بقيمة 12 مليون دولار.
3.    منتجات كيماوية عضوية  بقيمة 4 مليون دولار .
4.    مجموعات سلعية أخري  بقيمة 4 مليون دولار .

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 547.7  مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 632.6 مليون دولار خلال العام المالى  2022/2023 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الكويت  194.2  مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل  221.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الكويت 2.1 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 2 مليار  دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين بمصر 2.7  مليون دولار  خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 4 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.5 مليـــون نسمـــة خلال ابريل 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان الكويت 5 مليون نسمة خلال نفس الفترة . 
وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة الكويت طبقــاً لتقـديـرات البعثة  218.8 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .

العلاقات المصرية الكويتية المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الكويت المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الكويت

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