لميس الحديدي: زيارة الرئيس السيسي للكويت مهمة

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل جولته الخليجية، حيث وصل منذ قليل إلى دولة الكويت، وكان في استقباله أمير البلاد الشيخ مشعل الجابر الصباح، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تعد الخامسة للرئيس السيسي إلى الكويت.



وأوضحت الحديدي خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أنه من المتوقع عقد قمة ثنائية بين الرئيس السيسي وأمير الكويت لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



كما أشارت إلى أن الرئيس السيسي أنهى في وقت سابق زيارته إلى قطر، والتي اختُتمت ببيان مشترك أعلن عن ضخ استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار في مصر، تُنفذ خلال المرحلة الأولى من التعاون الاستثماري.

وأضافت:"نترقب معرفة تفاصيل هذه الحزمة الاستثمارية، وهل ستشمل استبدال ديون أم لا؟ وما هي القطاعات المستهدفة؟ حتى الآن، لم تصدر معلومات كاملة بهذا الشأن."



ولفتت الحديدي إلى أن الفترة الحالية تشهد حراكًا حكوميًا كبيرًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، يتجلى في زيارات الرئيس الخليجية، إلى جانب استقبال القاهرة وفدًا سعوديًا كبيرًا يضم 100 من رجال الأعمال وأعضاء غرفة التجارة السعودية، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

واختتمت بالإشارة إلى بُعد ثقافي هام في زيارة الدوحة، حيث أعلنت قطر دعمها لترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لرئاسة منظمة اليونسكو، وعلقت قائلة:"هذه خطوة مهمة، لأن العناني يخوض معركة كبيرة للوصول إلى هذا المنصب في أكتوبر المقبل."