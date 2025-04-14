حماس: ندرس المقترح المقدم من الوسطاء لوقف الحرب ورفع الحصار

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم، أنها بصدد دراسة المقترح الذي تسلمته من الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها تتعامل معه بـ"مسؤولية وطنية عالية"، وستقدم ردها بعد الانتهاء من المشاورات اللازمة.

وجاء في البيان الصادر عن الحركة: "ندرس بمسؤولية وطنية عالية المقترح الذي تسلّمناه من الوسطاء، وسنقدم ردنا عليه فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه".

وجددت حماس تأكيدها على ثوابتها فيما يتعلق بأي اتفاق قادم، موضحة أن الأولوية هي "تحقيق وقف شامل للحرب، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة"، إلى جانب التوصل إلى "صفقة تبادل حقيقية" و"بدء مسار جاد لإعادة الإعمار ورفع الحصار المفروض على القطاع".

وتأتي هذه التصريحات، في وقت تشهد فيه الجهود الإقليمية والدولية حراكًا مكثفًا؛ للوساطة بين الفصائل الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي، في محاولة للتوصل إلى هدنة تنهي الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، وتضع أسسًا لحل إنساني وسياسي شامل.