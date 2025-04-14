كواليس اعتذار ناصر ماهر لـ بيسيرو وموعد عودته للمران الجماعي للزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن ناصر ماهر لاعب الزمالك، عقد جلسة قبل مران اليوم الإثنين مع حسين لبيب رئيس النادي لحل أزمته مع الجهاز الفني بقيادة بيسيرو.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"جري الاتفاق على تقديم ناصر ماهر اعتذارا للجهاز الفني لإسدال الستار على الأزمة والالتزام بالتعليمات".

وأضاف:"لم تتطرق الجلسة لمناقشة تعديل عقد ناصر ماهر ولكن الحديث فيها كان عن أزمة مباراة الحرس".

واختتم:"خاض اللاعب تدريبات منفردة اليوم الإثنين على أن يعود للمران الجماعي عقب مباراة سموحة بكأس عاصمة مصر المقرر لها يوم الأربعاء المقبل