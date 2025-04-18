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القومي البحوث الفلكية يكشف موعد غرّة ذي القعدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي البحوث الفلكية يكشف موعد غرّة ذي القعدة

غرّة ذي القعدة
غرّة ذي القعدة
إسلام خالد

يولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 32 ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد الموافق 27/4/2025م.

وكشف القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، طه توفيق رابح، أن غرة شهر ذي القعدة للعام الهجري 1446 ستوافق فلكيا الاثنين 29 أبريل، وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها المعهد.

وأوضح رابح، في بيان، أن ميلاد هلال شهر ذي القعدة سيحدث مباشرة عقب حدوث الاقتران الفلكي، والمقرر في تمام الساعة التاسعة و32 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك يوم السبت 27 أبريل.

وفيما يخص يوم الأحد 28 أبريل، الذي يُعد يوم تحري الهلال، أشار البيان إلى أن الهلال الجديد سيظل ظاهرًا في أفق مكة المكرمة لمدة تصل إلى 55 دقيقة عقب غروب الشمس، بينما سيبقى في سماء القاهرة لمدة 63 دقيقة بعد الغروب.

كما أكد أن الهلال الجديد سيُرى في بقية محافظات جمهورية مصر العربية لمدة زمنية تتراوح بين 56 إلى 66 دقيقة، بحسب الموقع الجغرافي لكل محافظة.

أما بالنسبة للعواصم والمدن في الدول العربية والإسلامية، فبيّن الدكتور رابح أن مدة بقاء الهلال الجديد في السماء عقب غروب الشمس ستتراوح ما بين 25 إلى 76 دقيقة، ما يسمح برصده بوضوح في غالبية تلك المدن، ويؤكد تحقق الرؤية البصرية لهلال الشهر الجديد في أكثر من موقع.

وأكد البيان أن هذه الحسابات أجراها خبراء المعهد بدقة، باستخدام أحدث الوسائل العلمية والفلكية المتاحة، لتحديد بداية شهر ذو القعدة، ضمن جهود المعهد المستمرة لمتابعة الظواهر الفلكية وربطها بالتقويم الهجري.

ذي القعدة القومي للبحوث الفلكية الاقتران هلال شهر ذو القعدة القاهرة

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