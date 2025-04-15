سمير فرج: طائرة الرئاسة الأمريكية بـ 5 مليارات دولار.. فيديو

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظهر منذ يومان في صورة له من داخل طائرة الرئاسة، موضحا أن هذه الطائرة هي الأغلي في العالم والذي يبلغ ثمنها 5 مليارات دولار.

وأضاف “فرج” خلال لقائه التليفزيوني في برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار” الفضائية، ان طائرة الرئاسة الأمريكية تتكون من 3 طوابق وحجمها كحجم ملعب تنس، وبها أكبر وأحدث نظم اتصالات في العالم.

وتابع الخبير الاستراتيجي، أن الطائرة تحتوي على قاعات اجتماعات ومكتب بيضاوي مثل الذي في البيت الأبيض.