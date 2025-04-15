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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمير فرج: طائرة الرئاسة الأمريكية بـ 5 مليارات دولار.. فيديو

سمير فرج
سمير فرج
محمد حليم قنديل

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظهر منذ يومان في صورة له من داخل طائرة الرئاسة، موضحا أن هذه الطائرة هي الأغلي في العالم والذي يبلغ ثمنها 5 مليارات دولار.

وأضاف “فرج” خلال لقائه التليفزيوني في برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار” الفضائية، ان طائرة الرئاسة الأمريكية تتكون من 3 طوابق وحجمها كحجم ملعب تنس، وبها أكبر وأحدث نظم اتصالات في العالم.

وتابع الخبير الاستراتيجي، أن الطائرة تحتوي على قاعات اجتماعات ومكتب بيضاوي مثل الذي في البيت الأبيض.

سمير فرج الرئيس الأمريكي ترامب النهار آخر النهار

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